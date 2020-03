L'info marché du jour Nouvelle hausse des taxes à l’export en Argentine

Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement argentin, plusieurs hausses de taxes sur les exportations de produits agricoles du pays ont déjà été mises en place. Mais il semblerait que cela n’ait pas été suffisant, et une nouvelle augmentation des taxes a été mise en place cette semaine, ce qui pourrait nuire à la compétitivité des produits argentins.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

L'Argentine, le plus grand exportateur mondial de tourteaux de soja, en a exporté 28,83 Mt durant la campane 2018/19. (©Pixabay) Mercredi dernier, le ministère argentin de l'agriculture avait annoncé la suspension des exportations de produits agricoles jusqu'à nouvel ordre. Les opérateurs s'attendaient à ce que la mesure soit suivie par une nouvelle hausse des taxes à l'export, et c'est bien ce qui est arrivé. L'Argentine a fait passer les taxes à l'export sur le soja, le tourteau de soja et l'huile de soja de 30 à 33 %, mais uniquement pour les agriculteurs produisant plus de 1 000 t de soja. Cette décision fait partie du plan du président Alberto Fernandez pour augmenter la solvabilité du pays, rapportait Reuters.À lire : Blé, maïs et soja argentins seront taxés davantage Cette hausse permettra l'augmentation des rentrées d'argent, mais entachera un peu plus la compétitivité des produits agricoles argentins. En réponse à la mesure les agriculteurs du pays ont décidé de faire grève. P...