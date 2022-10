Pommes de terre Prix de l’électricité : les coûts du stockage au froid explosent

Les filières pommes de terre et fruits et légumes alertent sur les surcoûts importants que génère le stockage au froid à cause de la flambée des coûts de l’énergie.

Dans un communiqué du 6 octobre, l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) et la Fédération nationale des producteurs de plants de pomme de terre (FN3PT) s’associent aux producteurs de fruits et légumes (FNPF, Légumes de France) pour alerter sur l’explosion du coût de stockage de leurs récoltes, due aux prix très élevés des contrats électriques. Les quatre organisations rappellent que c’est surtout l’énergie électrique qui permet de stocker en chambres froides les pommes de terre (consommation et plants), les fruits et les légumes. L’explosion des prix fait passer les coûts sur les produits stockés de 50-60 €/MWh en moyenne à 550-600 €/MWh, notent-elles : « les surcoûts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d’euros par exploitation ! » et ils ne sont « à ce jour ni couverts par les prix de contrat, ni par les prix du marché ». Lire aussi : Coûts de l'énergie - L'ensemble des acteurs alertent sur le risque pour la filière alimentaire Si bien que les producteurs s’interrogent : pourront-ils assumer financièrement les coûts du stockage au froid pendant plusieurs mois, ou vont-ils déstocker tout ou partie de leur récolte avant l’échéance de leurs contrats électriques ? Selon les filières, « entre la moitié et les trois quarts des producteurs sont ou seront en renégociation de leurs contrats électriques 2023 sur des puissances supérieures à 36 kVA, puissances actuellement inéligibles au bouclier énergétique mis en place par le Gouvernement », souligne le communiqué. L’UNPT, la FN3PT, la FNPF et Légumes de France alertent sur le risque de « voir sombrer une grande partie de la production de pommes de terre, de fruits et de légumes dans les prochains mois » et demandent à nouveau que le bouclier tarifaire (TRV) puisse bénéficier à toutes les exploitations agricoles pour les puissances raccordées supérieures à 36 kVA. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

