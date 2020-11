Euronext Stabilité du blé, appel d'offres de l'Egypte

Les prix du blé étaient stables, jeudi à la mi-journée, avec comme élément de soutien le lancement d'un nouvel appel d'offres de l'Égypte, après une baisse des cours mercredi.

Il y a eu en effet un net repli des cours, mercredi, dans le sillage de la bourse des matières premières de Chicago, un repli que certains analystes, comme ceux du cabinet Agritel, mettent à l'actif de prises de profit par les fonds d'investissement avant le long week-end outre-Atlantique en raison de la fête du Thanksgiving. Chicago doit rouvrir vendredi après-midi (heure française), pour une demi-séance.

L'appel d'offres de l'Égypte, pour des chargements fin janvier, devrait privilégier une fois de plus les blés originaires de la région de la mer Noire, notamment russes, en raison des coûts du fret.

« On est au prix, voire un tout petit peu plus cher que les Russes. Il faudrait qu'on soit un tout petit peu moins cher » pour que les blés français soient susceptibles d'être retenus, a estimé Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage.

« C'est un petit pic d'une journée d'appel d'offres », a-t-il commenté alors que les prix rebondissaient légèrement : « on achète pour se couvrir un peu du risque que ça se fasse, et en fonction du résultat, on revend éventuellement, ça peut se calmer dans l'après-midi », a-t-il conclu.

Peu avant 12 h 30 (11 h 30 GMT), la tonne de blé tendre était inchangée sur l'échéance de décembre à 211 euros, et en progression de 25 centimes sur l'échéance de mars à 209,75 euros, pour environ 11 700 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes sur l'échéance de janvier à 194,25 euros et à l'inverse progressait de 50 centimes sur l'échéance de mars à 194,25 euros, pour environ 300 lots échangés.

