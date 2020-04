L'info marché du jour Un tweet de Trump fait flamber le cours du pétrole

Un tweet de Trump, au sujet d'un probable accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite sur une réduction de la production de pétrole, a fait flamber les cours en l'espace de quelques minutes. La vigueur de l'or noir a été bénéfique pour le colza.

Le tweet de trump fait bondir le cours du pétrole de plus de 35 % en l'espace de quelques minutes. (©Pixabay)À ne pas manquer : Ce qui fait bondir la volatilité des prix du blé, de l'orge, du maïs et du colzaLe coronavirus a réduit drastiquement la demande en pétrole, et le conflit entre l’Arabie Saoudite et la Russie autour d’une réduction de la production s’éternise. Le cours du pétrole est donc au plus mal depuis de longues semaines. Mais Donald Trump a réussi l’exploit de faire flamber le cours du pétrole à lui seul, armé seulement d’un tweet ! Selon le président américain, la Russie et l’Arabie saoudite seraient proches d’un accord, et pourraient baisser leur production d’environ 10 millions de barils par jour, voire même plus.« Je viens de parler à mon ami MBS (Prince héritier) d'Arabie saoudite, qui s'est entretenu avec le président Poutine de Russie, et j'attends, et j'espère qu'ils réduiront [la production de pétrole] de 10 millions de barils environ, et peut-être beaucoup plu...