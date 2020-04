L'info marché du jour Un second appel d'offres égyptien fructueux pour le blé français !

Après avoir raté une première occasion mardi, le blé français s’est montré davantage compétitif sur le second appel d’offres égyptien de la semaine. Le pays a acheté 240 000 t, dont trois bateaux d'origine française.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

L'Égypte a acheté 360 000 t de blé au cours de la semaine. (©Terre-net Média)Seulement deux jours après son premier achat ce mardi, le Gasc a remis le couvert jeudi, pour une quantité deux fois plus importantes : 240 000 t. Si le blé français avait manqué de compétitivité en début de semaine et raté la première occasion, il a rencontré plus de succès cette fois.À lire : Le blé français manque de compétitivitéL’Égypte a ainsi acheté trois bateaux d’origine française (120 kt) et un russe (60 kt), pour chargement du 21 mai au 5 juin. À 240,5 $/t, le prix Fob moyen n’a que légèrement baissé comparé à mardi dernier (241,50 $/t), et reste élevé (+ 18,50 $/t comparé à l'an passé).Ce dernier tender égyptien porte le total des achats depuis le début de la campagne à 6,3 Mt. La part de marché française progresse et représente 14 %. #Egypt's #GASC buys 240KT of #wheat of which 180KT ???? & 60KT ???? #oatt #AgChat https://t.co/E7jieCxEZi pic.twitter.com/oKVCg2X2X3— CRMAgriCommodities (@CRMagri) Ap...