L'info marché du jour Vers un pic de production et d'exportations pour le soja brésilien

La prochaine récolte de soja au Brésil, en mars-avril, s’annonce record. D’après les dernières estimations du département américain de l’agriculture (USDA), elle s’élèverait à 152 Mt, contre une moyenne de 129 Mt sur les quatre dernières campagnes.

Et ceci, malgré une forte hausse des coûts de production.

????USDA's #Brazil attache estimates the cost to produce #soybeans in top state Mato Grosso will be 47% greater than last year, driven by a huge increase in fertilizer costs. Fertilizers are expected to account for 32% of total soy expenses versus 22% in the previous two years. pic.twitter.com/k7WOIJ7p8E