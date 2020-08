L'info marché du jour Vers une production de maïs record au Brésil ?

Le Conab a augmenté sa prévision pour le récolte brésilienne de maïs à 102,1 Mt, ce qui constituerait un nouveau record après la production massive de 100 Mt déjà enregistrée l’an dernier.

La deuxième récolte brésilienne de maïs, la plus importante, est prévue en hausse de 1,73 million de tonnes d'une année sur l'autre, à presque 75 millions de tonnes. (©Pixabay)Au Brésil, la récolte de maïs est attendue à un niveau record cette année. Alors que les agriculteurs du pays ont déjà terminé la première récolte et se dirigent vers la fin de la seconde, l'agence brésilienne de statistiques alimentaires, Conab, a relevé de 1,6 million de tonnes ses prévisions de production de maïs pour la campagne en cours, dans sa mise à jour mensuelle publiée mardi.À 102,1 millions de tonnes, la récolte atteindrait le plus haut niveau jamais enregistré dans le pays, après la production massive de 100 millions de tonnes l’an dernier.« Malgré les rendements dégradés, les résultats obtenus ont dépassé les attentes initiales, motivés par des investissements plus importants des producteurs. La production devrait être supérieure de 2,1 % à celle de la dernière récolte, influencée par l'augmentation...