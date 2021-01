[Vidéo] Vu sur YouTube Les trois automotrices de la SARL Sorel dans le même champ : ça dépote !

Sébastien Duquef Terre-net Média

Quand une entreprise de la Somme décide de mettre ses trois automotrices Ropa, deux Tiger 6 et une Panther 2 dans le même champ, et qu'un jeune passionné de matériel et de vidéo se trouve dans la parcelle également, le résultat est plutôt sympa. Voici l'objet de la vidéo publiée sur la chaîne YouTube d'Agri Vidéo HD. Autant dire que dans la Somme non plus on ne plaisante pas avec les betteraves !

Les amateurs de belles vidéos et surtout de gros matériel ont rendez-vous sur la chaîne YouTube Agri Vidéo HD. Le jeune passionné de vidéo et de machines agricoles publie les images d'un chantier d'arrachage de betteraves version "on amuse pas le terrain"! À voir aussi >> Récolte XXL en Gironde : des images dignes d'un film américain ! La SARL Sorel installée à Rouvrel dans la Somme a carrément sorti trois automotrices Ropa, deux Tiger 6 dont une version S et une Panther 2, pour récolter dans la même parcelle. Pour ne pas perdre de temps à vidanger directement au tas, deux tracteurs Fendt enchaînent les allers-retours pour vidanger les trémies des arracheuses. Une benne La Campagne à trois essieux et un transbordeur Bergmann colossal. Et vu le rythme des arracheuses, il semblerait que les chauffeurs de tracteurs n'aient pas le temps de faire une pause. Le jeune vidéaste filme au drone, un outil intéressant pour prendre suffisamment de hauteur et capter de belles images permettant de prendre la mesure de l'ampleur du chantier.

