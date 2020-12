[Vidéo] Vu sur Youtube Récolte XXL en Gironde : des images dignes d'un film américain !

La vidéo publiée sur la chaîne Youtube de Mr'AgriFrance est à couper le souffle. Deux moiss'bat John Deere de la série S se suivent et ramassent 28 rangs de maïs grain en un seul passage. Trop de débit de chantier, les chauffeurs des tracteurs attelés aux transbordeurs ne parviennent plus à suivre. Sans compter que les conditions de terrain ne semblent pas optimales et retardent le transfert de la récolte. En clair, un chantier à l'américaine bel et bien tourné en Gironde.

Les Américains débarquent en force ! Non, non. Rassurez-vous, le chantier de récolte de maïs grain a bien été filmé dans le sud-ouest de la France. En regardant la vidéo publiée sur la chaîne Youtube baptisée Mr'AgriFrance, il faut dire qu'il y a de quoi s'y méprendre. Vu la taille du matériel, difficile d'imaginer que les travaux se déroulent en Gironde !

Avant d'arriver au champ, une parcelle de 100 ha de maïs grain, le convoi se fait remarquer sur la route. D'ailleurs, les automobilistes qui croisent sa route n'hésitent pas à se garer sur l'accotement pour laisser passer le défilé de matériel. Une fois les barres de coupe attelées, les deux moissonneuses-batteuses John Deere avalent les hectares à un rythme fou.

Et pour cause : la plus petite machine, la S690i, est équipée du cueilleur Geringhoff à 12 rangs. L'autre est aussi une John Deere, la S780i, et bénéficie quant à elle du modèle à 16 rangs ! Soit 28 rangs récoltés en un seul passage. Autant dire qu'avec le rendement moyen de 130 q/ha, les chauffeurs des deux transbordeurs ne vont pas chômer !

Deux transbordeurs et trois bennes pour tenter de suivre le rythme

Sans oublier que les conditions ne semblent pas être des plus sèches. Le sol sableux de la région est visiblement gorgé d'eau, rendant les engins difficiles à déplacer vu leur poids. C'est sans doute ce qui explique la présence du troisième tracteur John Deere, équipé de chenilles. Il suit le convoi pour intervenir dès qu'un de ses confrères commence à s'enliser. Et lui non plus n'a pas le temps de s'ennuyer. Il met sa puissance et sa capacité de traction au service des ensembles tracteurs/transbordeurs pour les aider à rejoindre le bout du champ et vidanger la récolte directement dans les bennes de camion qui attendent en bordure pour ramener le grain au silo.

Malgré la capacité de l'Interbenne 38 de Pérard et le GTW 430 de Bergmann, impossible de suivre le rythme. Les deux tracteurs John Deere sont à bout de souffle alors les agriculteurs sortent l'artillerie lourde ! Trois bennes à trois essieux d'origine Dangreville déboulent en renfort pour ne pas ralentir les moissonneuses. Un vrai chantier hors norme comme on n'en voit pas souvent en France ! À souligner aussi que même les récolteuses peinent à se diriger. Leur train arrière tourne mais rien n'y fait ; sous le poids des trémies chargées, les bolides sont indirigeables.

