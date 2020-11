[Vidéo] Vu sur Youtube Premiers tours de chenilles d'un des deux seuls tracteurs Fendt 1162 Vario MT !

Hugo Lucas nous embarque au coeur de l'Allemagne pour découvrir l'un des deux modèles de tracteur Fendt 1162 Vario MT construits pour le moment. Celui-ci est en phase de tests et de validation sur la ferme de 3 600 ha installée dans le Land de Thüringen. Les 620 ch bénéficient du cultivateur à dents Amazone Cenius 7003 de 7 m pour exprimer leur potentiel et en mettre plein la vue aux agriculteurs youtubers fans de la marque de Marktoberdorf.

Cliquez sur l'image pour lancer la vidéo

Hugo Lucas s'est rendu Outre-Rhin pour filmer les premiers tours de roues, ou plutôt de chenilles, du tracteur Fendt 1162 Vario MT. Difficile d'en voir ailleurs, c'est l'un des deux seuls modèles fabriqués pour le moment en Europe ! Direction le land de Thürigen au cœur de l'Allemagne pour filmer le plus puissant de la gamme du constructeur bavarois juste derrière le 1167 Vario MT.

À voir aussi >> Vidéo YouTube - Une journée de semis avec des tracteurs Case IH

À l'extérieur, la température est de - 5°C, alors autant être motivé ! C'est d'ailleurs l'avantage de Youtube, il suffit de rester bien au chaud pour visionner les images. Tout juste 24 h après l'avoir publiée sur sa chaîne HLG Machinery, la vidéo d'Hugo enregistre déjà près de 90 000 vues. C'est dire si la marque au cheval de trait interpelle !

620 ch de puissance scotchés au sol via les chenilles de 3 m de long

Sous le capot, c'est pas 1 mais 620 ch que le moteur développe. De quoi emmener le déchaumeur à dents Amazone Cenius 7003 2TX Super de 7 m de largeur de travail sur 25 à 30 cm de profondeur. Aux manettes, Roman Gambirasio, employé au service marketing de la marque basée à Marktoberdorf, a du pain sur la planche quand on voit la taille de la parcelle. Et ça tombe bien car son objectif est de tester la machine pour vérifier que tout est opérationnel en termes de conception et de construction.

La ferme allemande possède 3 600 ha, dont 80 de production de menthe et 19 cultures différentes. Alors mieux vaut que le tracteur résiste pour éviter la panne au milieu du chantier. Autoguidage, fonction Auto Turn... Hugo a le temps d'admirer le paysage, l'opérateur n'a quasiment plus rien à faire. Et pour enrichir le tout, Roman débarque avec le Challenger de la ferme attelé à son déchaumeur Horsch Terrano de 10 m de large.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net