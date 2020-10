Vu sur Youtube La vidéo d'un chantier d'arrachage qui donne la patate !

Sébastien Duquef Terre-net Média

Agri-91 vient de publier une vidéo sur sa chaîne YouTube. Au beau milieu de la plaine marnaise, le jeune passionné de matériel agricole filme un chantier d'arrachage de pommes de terre. Des hectares à en donner le vertige, des tracteurs Fendt et Case IH, des arracheuses traînées Grimme SE et GT, de la poussière et du beau temps. Toutes les conditions sont réunies pour tourner de belles images, à la GoPro et au drone.

Des hectares de pommes de terre à perte de vue... Direction le département de la Marne où Agri-91 nous embarque grâce à sa vidéo postée sur sa chaîne YouTube. Les arracheuses traînées Grimme SE 260 avalent les tonnes de "patates" pour les stocker directement dans les palox en bois, destination les énormes réfrigérateurs où les tubercules seront entreposées. À lire aussi >> Loagri roule le transbordeur à la moisson pour suivre l'Ideal 9T Du matériel dernier cri emmené par une flotte de tracteurs Case IH, pas tous sortis tout droit de l'usine. On y voit aussi une benne de semi-remorque à tapis et un tracteur Fendt qui suivent l'arracheuse et chargent la récolte directement au col de cygne. De belles images, filmées aussi au drone, de la poussière, du débit de chantier... bref, la vidéo souligne bien la passion du jeune réalisateur. Agri-91 : 5 ans d'existence et 24 000 abonnés En effet, depuis cinq ans, l'internaute propose à ses abonnés de suivre des chantiers agricoles français et étrangers. Depuis peu, le jeune homme propose même aux agriculteurs et aux constructeurs de machines de tourner des images à l'aide de son appareil numérique, don drone et sa caméra GoPro. Déjà plus de 24 000 abonnés suivent régulièrement ses aventures sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook.

