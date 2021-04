Pneumatiques Michelin AgriBib Row Crop : Ia gamme spéciale pulvérisateurs et cultures en rang

Michelin lance sa gamme de pneumatiques de technologie IF spécialement conçue pour les pulvérisateurs traînés et automoteurs ainsi que les tracteurs de 50 à 180 ch qui travaillent les cultures en rang. Objectif : limiter le tassement du sol en limitant la pressions de gonflage et allonger la taille de l'empreinte pour davantage de capacité de traction en situation boueuse.

Michelin lance sa gamme de pneumatiques développée spécialement pour les pulvérisateurs automoteurs et traînés. Sans oublier les tracteurs de faible et moyenne puissance, destinés aux cultures en rang et dont la puissance est comprise entre 50 et 180 ch. Son nom : AgriBib Row Crop IF.

À lire aussi >> Pneumatique - La technologie VF supporte davantage de charge et réduit la compaction du sol

Les pneus offrent aux agriculteurs et aux entrepreneurs trois avantages principaux :

leur capacité de charge supérieure grâce à la carcasse de technologie IF (Incresaed Flexion).

grâce à la carcasse de (Incresaed Flexion). 14 % de surface de contact supplémentaire entre barrettes de la bande de roulement, ce qui renforce la capacité de traction du pneu. Sans compter le gain côté profondeur de la barrette grâce à la technologie R1W.

% entre barrettes de la bande de roulement, ce qui renforce la capacité de traction du pneu. Sans compter le gain côté profondeur de la barrette grâce à la technologie R1W. la diminution de la compaction du sol liée à davantage de surface de d'empreinte (+ 20 % selon le manufacturier).

Taille de l'empreinte plus longue grâce à la technologie Ultraflex

Chaque modèle bénéficie de la technologie Michelin Ultraflex qui allonge la taille de l'empreinte du pneu pour protéger le sol contre le tassement et améliorer la traction de l'engin. Les flancs sont renforcés de manière à absorber plus de déformation au travail à faible pression. Résultat : la protection du sol et du pneu, ainsi que la productivité sont renforcés.

Côté agriculteur, ce type de pneu protège le sol et améliore le rendement des cultures. À souligner aussi que la charge maximale sur le pneu augmente à pression équivalente par rapport aux modèles standards. Davantage de crampons touchent le sol et renforcent la traction des machines en situations difficiles. Pour le lancement, cinq dimensions sont proposées : IF 380/90 R 50, IF 320/85 R 38, IF 380/90 R 46, IF 320/90 R 54 et IF 320/90 R 50.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net