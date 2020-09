Info firme Aucun salon international en 2021 pour John Deere

John Deere stoppe sa participation aux salons européens pour l'année comptable 2021, soit jusqu'à fin octobre de l'année prochaine. Le prochain Agritechnica n'aura donc pas à se priver de l'un des principaux exposants, à l'inverse du Sima à Paris et de l'Eima à Bologne. Les événements locaux restent en vigueur dès lors que les conditions sanitaires seront garanties pour préserver la santé de chacun.

L'information est officielle, John Deere ne participera à aucun salon international européen en 2021. Principal argument évoqué : la sécurité sanitaire des agriculteurs, des concessionnaires et des salariés de la marque. Petite précision : le constructeur parle d'année comptable de l'entreprise, soit jusqu'au 31 octobre 2021. Ce qui signifie que l'agro-équipementier vert et jaune devrait tout de même participer au prochain Agritechnica à Hanovre (Allemagne).

Question marketing, la stratégie prévoit du coup de faire appel à un mélange d'outils, traditionnels et numériques, pour maintenir l'information des agriculteurs. L'épidémie de Covid-19 a effectivement modifié la vie sociale et professionnelle de tous. Il est indispensable pour la marque de préserver la santé de tous, tout en maintenant un lien étroit avec la profession. Cela a dès lors encouragé John Deere à réduire sa participation aux salons commerciaux pour le moment.

John Deere favorable au réaménagement du calendrier des salons

En 2021, John Deere se concentrera sur la modification de son modèle opérationnel, dans le but de devenir une "entreprise industrielle intelligente". Comme annoncé, John Deere se tourne vers une organisation fondée sur un système de production afin de mettre en place une entreprise davantage orientée vers son client et plus rationnelle. Il s’agit d’une des plus grandes restructurations organisationnelles depuis le début de l'histoire il y a 183 ans. Elle nécessite de modifier l’approche marketing et de se concentrer sur les technologies d’agriculture de précision.

Le constructeur devrait également transformer l’aménagement des salons pour s'adapter au numérique et aux contraintes sanitaires liées au Covid-19. La direction annonce qu'elle serait favorable à une modification du calendrier des salons européens en vue de fluidifier leur organisation. Enfin, en termes de salons régionaux, John Deere soutiendra ses concessionnaires locaux pour qu'ils continuent d'y participer, dans la mesure où la santé et la sécurité de tous peuvent être garanties.

