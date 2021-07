Pneumatiques Euromaster renouvelle « SOS Récoltes » pour dépanner 24h/24 en moins de 3 heures

Comme les années précédentes, Euromaster renouvelle, pour les récoltes 2021, son opération d’assistance et de dépannage pneumatique « SOS Récoltes ». Avec 200 techniciens mobilisés sur 89 centres, le distributeur assure pouvoir dépanner 7j/7 24h/24 en moins de 3 heures le moindre pépin pneumatique qui vous bloquerait dans votre chantier de récolte.

Euromaster reconduit cet été 2021 son dispositif "SOS Récoltes", un service d’assistance et dépannage agricole opérationnel 7j/7 et 24h/24 du mois de juin à octobre, pour parer aux urgences pneumatiques lors des chantiers de moisson, mais aussi de vendanges, de récoltes de pommes de terre ou de betteraves, et même pour d'ensilages d’herbe.

Le distributeur assure avoir renforcé le maillage territorial de son dispositif pour couvrir davantage de cultures spécialisées. « Encore plus de centres d'astreinte sont mobilisés par rapport aux années précédentes », explique Arthur Petit, du service marketing opérationnel en charge de l’opération. 89 unités sont ainsi sur le pont.

« Cette année, nous avons particulièrement travaillé la question de la sécurité. Nos 200 techniciens affectés sur "SOS Récoltes" ont tous participé à l’une des 23 journées de sensibilisation à la sécurité agricole que nous avons organisées d’avril à juin. Ils ont aussi suivi deux formations techniques obligatoires », poursuit-il. La formation a été étendue aussi à ceux qui prennent les appels pour leur permettre de poser les bonnes questions et bien identifier la situation à dépanner. »

Anticiper en vérifiant minutieusement les pneus

En termes de coût pour l’agriculteur, une intervention sera évidemment plus onéreuse, au « tarif d’astreinte », entre 18h et 8h, et le dimanche et jours fériés. Mais le dispositif peut éviter de bloquer un chantier toute une journée.

Euromaster explique assurer plus de 10 000 dépannages agricoles par an, dont la moitié pendant les mois de récoltes. Des chiffres qui évoluent surtout en fonction du marché des agroéquipements et du niveau de renouvellement des engins par les agriculteurs. « On s’attend à une bonne année 2021 et un marché plus limité en 2022. »

Si le type de sol influence beaucoup la vitesse d’usure et le risque de crevaison des pneus, et constitue donc un facteur de choix essentiel pour vos pneumatiques, quelques vérifications avant de démarrer ses chantiers ne sont jamais superflues : bien évaluer l’état des pneus avant la récolte pour détecter des coupures ou hernies et s’assurer que la gomme n’est pas trop craquelée. « Bien vérifier aussi les essieux et rotules, et bien sûr gonfler vos pneus à la bonne pression pour l’usage que vous en faites. »

