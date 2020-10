Info firme JCB dessine le chiffre 75 dans un champ pour célébrer son anniversaire en grand

C'est le jour de la naissance de son fils Anthony que Joseph Cyril Bamford a créé l'entreprise éponyme. 75 ans, la société mondiale célèbre son anniversaire en grand grâce au chiffre 75 dessiné dans un champ de 3 ha près de Rocester. Tellement grand que la réalisation est visible sur le images satellites en orbite au-dessus de la Terre. Un bel hommage qui coïncide avec le système de guidage haute précision installé sur les tracteurs Fastrac du constructeur.

Le constructeur britannique JCB fête son 75e anniversaire. Pour l'occasion, la marque a dessiné le chiffre 75 dans une parcelle de chaumes située dans le Staffordshire. L'occasion aussi pour le tractoriste de lancer sa solution de guidage de haute précision.

Celle-ci est installée sur le tracteur JCB Fastrac et a permis de réaliser le dessin via l'autoguidage. Près de Rocester, l'engin a également dessiné le logo de la marque en grande dimension puisque il est situé dans une parcelle de 3 ha. Soit plus de quatre terrains de football.

Le 75 dessiné au champ visible sur les images satellites

Pour mémoire, Joseph Cyril Bamford, fondateur de la marque, avait créé l'entreprise près d'Uttoxeter, le jour de la naissance de son fils Anthony. 75 ans, c'est donc l'âge du Lord Bamford, actuel dirigeant. Le dessin est de telle taille qu'il est visible sur les images satellites en orbite au-dessus de la planète.

Le jour de l'anniversaire tombe plus exactement le 23 octobre prochain. Les équipes JCB ont donc réalisé le dessin quelques jours avant grâce au système JCB Twin Steer. Peter Williams, ingénieur commercial, James Coxon, ingénieur commercial sénior, David Timmis, responsable produits agricoles et marketing et Tom Mowforth, spécialiste Fastrac, ont œuvré ensemble pour réaliser le dessin et rendre hommage à leur patron.

