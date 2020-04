Info firme Kubota investit dans la technologie américaine de Farm X

Sébastien Duquef Terre-net Média

Kubota continue de collaborer avec des start-up en vue d'améliorer la performance et la rentabilité des exploitations agricoles. Pour y parvenir, le japonais mise sur le développement des technologies de deep learning et l'intelligence artificielle. L'entreprise américaine FarmX travaille sur les capteurs et les systèmes capables de gérer automatiquement l'irrigation par exemple.

Kubota vient d'annoncer son investissement dans la start-up américaine baptisée FarmX, spécialisée dans les capteurs et l'intelligence artificielle. Sa plateforme permet par exemple de gérer automatiquement l'irrigation, minimiser le stress des cultures et augmenter leur rendement. À voir aussi >> Tracteur du futur - 50 ans après son tracteur de rêve, Kubota dévoile le X Tractor ! Un investissement qui affirme l'intention du japonais de continuer à améliorer l'efficacité et la rentabilité de la gestion des exploitations agricoles aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Développer l'intelligence artificielle et le deep learning En juin 2019, Kubota a lancé son centre d'innovation pour travailler sur l'innovation ouverte basée sur la coordination avec des partenaires extérieurs. Les négociations menées avec les start-ups, notamment Advanced Farm Technologies et Abundant Robotics, visent à établir une collaboration. D'où les investissements déjà réalisés en août 2019 et en janvier 2020. Sur le même thème >> Big data et intelligence artificielle - Un élément central de la performance pour l'élevage de demain Le centre d'innovation a dans son giron la gestion agricole, dont la demande est en hausse en particulier chez les producteurs de fruits, légumes, vignes et fruits à coque. C'est ce qui a d'ailleurs conduit Kubota à investir dans FarmX, fournisseur de services de gestion des cultures, basés sur la modélisation et les technologies avancées utilisées par les capteurs IA, le deep learning et les systèmes IOT (Internet Of Things) pour fournir des données, des analyses et des prévisions. Augmenter la rentabilité des exploitations agricoles FarmX aide les agriculteurs à accroître la rentabilité de leur exploitation en augmentant le rendement tout en diminuant les charges de main-d'œuvre, d'eau et d'énergie. Kubota vise ainsi à développer davantage de plateformes d'agriculture de précision et à améliorer la rentabilité des exploitations agricoles.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également