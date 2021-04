[Vidéo] Vu sur Youtube Le nouveau semoir Kuhn Venta 4010 à l'œuvre dans la plaine picarde

Cette semaine, la rédaction a repéré pour vous une vidéo sympa tournée dans la plaine picarde. Certes, pas de matériel XXL +++ mais un bel ensemble aux semis de pois de printemps. Le tracteur John Deere 6190R emmène le dernier arrivé à la ferme, le semoir Kuhn Venta 4010. Des images sympas pour remettre l'église au centre du village et ne pas toujours montrer du matériel ultra sophistiqué.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Jean-Charles Gautier, propriétaire de la chaîne YouTube baptisée "Agri du02", vient de publier une vidéo du semoir fraîchement débarqué dans le parc matériel de sa ferme. Le Kuhn Venta 4010 forme un bel ensemble derrière le tracteur John Deere 6190R. Sans oublier le tasse-avant Tapir de 4 m de largeur de travail fabriqué par les établissements Religieux.

Une musique entraînante, de jolies images de matériel agricole, une longue parcelle digne de la plaine picarde... bref, la recette est simple et les amateurs de belles machines devraient passer un bon moment devant la vidéo. Et pour rester dans la réalité du métier, le jeune homme n'hésite pas à insérer des images d'ancien tracteur, son John Deere 4230, qui tracte la benne Brimont chargée de semences pour ravitailler le semoir. À souligner l'état du vieux tracteur deux roues motrices, certes relégué au second plan, mais qui rend encore bien des services après une carrière sans doute bien remplie.

