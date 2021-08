Semoir monograine Lemken lève le voile sur l'Azurit 10

Sébastien Duquef Terre-net Média

La version 10 du semoir monograine Azurit de Lemken est désormais capable de semer du soja, du tournesol et des micro-granulés. Une version plus complète et des options qui bénéficieront aussi à la génération précédente, l'Azurit 9.

Le semoir monograine Azurit de Lemken sème désormais du soja, du tournesol et des micro-granulés. La nouvelle version, baptisée Azurit 10, sera disponible dès septembre. En plus des versions connues à quatre, six et huit rangs, avec des interlignes de 70 à 80 cm, l'Azurit existe dorénavant en version à six et douze rangs avec un espacement de 50 cm entre les rangs. À lire aussi >> Matériel de semis - Lemken passe à l'heure des cultures associées Les éléments semeurs bénéficient d'un soc supplémentaire, dont le rôle est d'améliorer le positionnement des graines. Le tube de descente a été redessiné et possède une entrée remplaçable en cas d'usure. L'agriculteur pourra donc semer du soja et du tournesol, outre les cultures précédemment possibles. Le micro-granulateur pour fertiliser au semis Autre nouveauté : le système automatique de séparation des graines de maïs, qui surveille et réajuste la qualité de la séparation. Le dispositif s'installe également sur les anciennes séries. La surveillance de la fertilisation indique automatiquement à l'opérateur s'il y a un bourrage au niveau des disques fertiliseurs. Le constructeur ajoute une fonction à son engin : le micro-granulateur nommé MicroHub 5. L'installation permet d'épandre le produit à côté de la semence de sorte à ce que les éléments nutritifs contenus soient aussitôt disponibles pour la plante. La vigueur de départ de la culture en profite évidemment, argument de taille lors des printemps froids et secs. L'option est disponible sur les modèles jusqu'à 8 rangs. Des kits d'extension adaptés sont disponibles pour ceux qui souhaitent installer le système sur leur Azurit 9 (fonction de l'année de fabrication). Le pilotage est réalisé via le terminal embarqué. Côté capacité, la trémie peut contenir 200 l. d'engrais. Le doseur électrique gère les doses de 1 à 40 kg/ha et alimente les descentes à flux pneumatique.

