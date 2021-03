Pneumatique agricole radial La famille V-Flexa de BKT gagne trois dimensions

BKT ajoute trois dimensions à sa gamme de pneus radiaux destinée aux remorques agricoles. Objectif : réduire l'impact environnemental de l'agriculture et limiter la compaction du sol.

VF 600/65 R 26.5, VF 650/55 R 26.5 et VF 560/60 R 22.5 : BKT élargit sa gamme de pneus radiaux V-Flexa destinée aux remorques agricoles. Pour limiter l'impact environnemental de l'agriculture, le manufacturier indien apporte sa contribution grâce à la technologie VF et IF.

En clair, les pneus IF peuvent transporter jusqu'à 20 % de poids supplémentaire, la gamme VF jusqu'à 40 % à pression équivalente. De quoi limiter l'impact de l'agriculture sur l'environnement.

Pneu Flotation doté d'une bande de roulement à trois couches

Sans compter que la prévention liée à la compaction des sols devient essentielle pour respecter les paramètres sur le long terme. D'où la nécessité de bien choisir ses pneus de tracteurs et de bennes. La gamme radiale baptisée V-Flexa est destinée aux remorques agricoles. Le produit de type "Flotation" se caractérise par une bande de roulement à trois couches en acier HD (Heavy Duty). Elle confère une plus grande solidité à l'enveloppe et résiste donc mieux aux dégâts potentiels.

La largeur de pneu répartit mieux la charge. Ainsi, le pneu limite la compaction du terrain et préserve ainsi le potentiel de la culture. À souligner aussi la capacité autonettoyante du pneu, sa durabilité et sa faible résistance au roulement.

