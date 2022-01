Parts de marché tracteurs 2021 Quelle marque a immatriculé le plus de tracteurs en France en 2021 ?

[Mis à jour le 11 janvier à 11h28] C'est désormais l'un des rendez-vous phare de l'année, le bilan des immatriculations de tracteurs pour l'année 2021. Après nos premières estimations publiées la semaine dernière, Axema syndicat des constructeurs de matériel agricole, a publié ses chiffres ce lundi 10 janvier. Le palmarès des parts de marché tracteurs affiche peu de changements.

Axema, le syndicat des constructeurs de matériel agricole, vient de publier ses chiffres de parts de marché tracteurs pour 2021. Selon le communiqué, 2021 est la meilleure des huit dernières années en performance d’immatriculations. Après une année 2020 satisfaisante, en dépit des arrêts de chaîne et de fermetures partielles d’usines, 2021 renoue avec la croissance avec + 8,9 % (+ 3 336) tracteurs neufs immatriculés.

Au niveau de l’ensemble des tracteurs agricoles (standards et vignes et vergers), le classement des marques selon la part de marché maintient le top 5 des deux dernières années. On note que le classement reste globalement inchangé avec John Deere (20,4 %), New Holland (15,3 %) et Fendt (13,6 %) en tête. Les trois plus fortes progressions sont à mettre au crédit de McCormick (+ 0,8 point), John Deere (+ 0,5 point) et New Holland (+ 0,5 point).

Les immatriculations de tracteurs standards progressent de 2,7 % en 2021, arrivant à 24 543 unités. L’analyse par segment de puissance révèle que la catégorie « 100 à 149 ch » se maintient en tête de classement et la catégorie « 150 à 199 ch » affiche la meilleure progression et garde la deuxième place.

Marque 2021 2020 Variation John Deere 20,4 % 19,9 % 0,5 % New Holland 15,3 % 14,8 % 0,5 % Fendt 13,6 % 14,5 % - 0,9 % Claas 10,5 % 10,9 % - 0,4 % Massey Ferguson 8,5 % 9,9 % - 1,4 % Case IH 7,9 % 7,9 % 0,0 % Kubota 5,8 % 5,4 % 0,4 % Valtra 5,5 % 5,2 % 0,3 % Deutz-Fahr 5,3 % 5,2 % 0,1 % McCormick 2,0 % 1,2 % 0,8 % Same 1,7 % 1,8% - 0,1% Landini 1,3 % 1,0 % 0,3 %

Les estimations de Terre-net :

Souhaiter la bonne année aux lecteurs = ça, c'est fait ! Le décompte est maintenant pour la publication du palmarès des tractoristes de l'année 2021. Place au palmarès des marques de tracteurs les plus vendues en France d'après les estimations de Terre-net résultant des données du SIV. Avec une hausse de près de 16 % du marché, soit 28360 tracteurs neufs immatriculés, quel tractoriste se place sur la plus haute marche du podium en 2021 selon vous ?

Quelles sont les parts de marchés tracteurs (standards et spécialisés) en 2021 ?

Le tableau ci-dessous reprend, selon nos estimations, le classement des marques de tracteurs sur le podium des parts de marché 2021, ainsi que la variation par rapport à 2020.

Marque 2021 2020 Variation John Deere 20,5 % 20,3 % 0,2 % New Holland 15,7 % 14,8 % 0,9 % Fendt 13,7 % 14,3 % - 0,6 % Claas 10,5 % 10,7 % - 0,2 % Massey Ferguson 8,6 % 9,9 % - 1,3 % Case IH 7,8 % 7,8 % 0 % Kubota 5,7 % 5,3 % 0,4 % Valtra 5,6 % 5,1 % 0,5 % Deutz-Fahr 5,4 % 5,0 % 0,4 % Mc Cormick 1,6 % 1,2 % 0,4 % Same 1,6 % 1,8 % - 0,2 % Landini 1,3 % 1,1 % 0,2 %

1 - John Deere

John Deere conserve la tête du classement des ventes de tracteurs de plus de 50 ch avec 20,5 % des parts de marché. Une légère progression encore, + 0,2 point par rapport à 2020, que le constructeur explique par le succès de ses séries 6R et 6M, véritable cœur de marché en France.

2 - New Holland

Après une année 2020 en perte de vitesse, New Holland reprend son souffle et inscrit une performance de + 0,9 % au classement général. Cela a pour conséquence de confirmer sa place sur la seconde marche du podium et redonne une légère avance à l'Italien sur son concurrent Fendt. À souligner la jolie fin d'année qui permet à la marque de terminer sur ce score.

3 - Fendt

La courbe du constructeur bavarois Fendt marque une pause, et connaît même la tendance inverse avec un recul de 0,6 % par rapport à 2020. Pas de quoi déloger le Bavarois qui reste sur sa troisième marche.

4 - Claas

L'Allemand Claas se maintient à 10,5 %. Les données publiées trimestriellement par la rédaction laissaient entrevoir un résultat en progression, mais il semble que la fin de l'année ait été moins favorable.

5 - Massey Ferguson

Cette année, c'est la perte de vitesse la plus remarquée au classement. Massey Ferguson concède 1,3 % à ses confrères dans une année où le volume global des ventes est supérieur à l'an dernier. Avec 8,6 %, le palmarès ne traduit cependant pas très bien la bonne année commerciale du constructeur français, dont le carnet de commandes se porte bien fort du succès de ses nouvelles séries.

6 - Case IH

C'est le calme plat chez Case IH avec 7,8 % de parts de marché. Une performance cependant honorable vu le contexte d'incertitude qui régnait en début d'année.

7 - Kubota

Avec 5,7 %, la marque nippone connaît, quant à elle, une légère hausse de 0,4 %. Kubota se place à la septième position mais autant dire que les places sont chères dans cette zone du tableau. Le constructeur est toujours au coude-à-coude avec Deutz-Fahr et Valtra.

8 - Valtra

La cinquième génération est lancée chez Valtra, de quoi attaquer le marché et rafler au détour 0,5 point à ses concurrents. Avec désormais 5,6 %, les tracteurs finlandais continuent de séduire les exploitants français.

9 - Deutz-Fahr

Deutz-Fahr bénéficie aussi d'une gamme renouvelée et transforme l'essai pour totaliser 5,4 %. Cela représente une progression de 0,4 % sur le marché français, et sans doute la marque ne compte pas s'interrompre dans cet élan.

10 - Mc Cormick

Mc Cormick, et plus largement le groupe italien Argo Tractors, travaille beaucoup à améliorer son réseau de distribution dans l'Hexagone. Étape indispensable pour atteindre l'objectif annoncé lors de l'inauguration du siège social de la filiale française installé à Vaulx-Milieu (Rhône). Et ça progresse de 0,4 %, une avancée qui pourrait bien conforter les actionnaires dans leur stratégie de développement en France.

11 - Same

Tous les Italiens ne sont pas en hausse. Same ralentit et perd 0,2 % en 2021. À noter qu'au cumul de ses marques, le groupe SDF est stable en France par rapport à 2020, la baisse de Same étant épongée par le résultat Deutz-Fahr.

12 - Landini

Landini, autre marque du groupe Argo Tractors, améliore elle aussi son score et renoue ainsi avec la croissance. + 0,2 point de parts de marché, ce qui confirme là encore que le développement du réseau de concession porte ses fruits.

Dans les prochains jours, Axema (le syndicat français des industriels de l'agroéquipement) publiera des chiffres affinés qui devraient confirmer ce palmarès avec d'éventuelles variations dans une fourchette de plus ou moins 0,1 à 0,3 %.

Méthodologie :

Les données présentées ici sont issues des immatriculations brutes officielles du SIV du ministère de l’intérieur. Elles sont filtrées pour ne conserver que les tracteurs agricoles neufs de plus de 50 ch. Chenillards, quads et télescopiques sont exclus pour avoir l'estimation la plus fine possible du marché du tracteur.

Résultat : les chiffres publiés par Terre-net ont été retravaillés de manière indépendante avec le concours d' Hyltel, d’après les données du SIV. Seules les parts de marché supérieures à 1 % ont été retenues pour gagner en lisibilité.

Sources : Terre-net et Hyltel d'après les données du SIV.

