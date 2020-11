Ritchie Bros Du matériel d'occasion mieux vendu aux enchères ?

L'un des acteurs du monde de la vente aux enchères, Ritchie Bros, mise sur des journées dédiées au matériel agricole. La marque assure permettre aux agriculteurs de mieux vendre leurs machines par ce biais plutôt que par le canal petites annonces. Gain de temps, confort, sécurité... les arguments sont assez nombreux en faveur du système.

Ritchie Bros France vend du matériel d'occasion depuis 25 ans et entretient des liens avec le monde agricole. La nouvelle étape de la marque consiste à mettre en place des journées dédiées au matériel agricole, et seulement en ligne. Début novembre, malgré le contexte actuel lié à l’épidémie et au confinement, les résultats de la vente ont été plutôt positifs.

1 111 lots ont été vendus, 2 037 personnes ont participé à la vente, pour 392 acheteurs. Les pays les plus représentés sont européens : la France, la Pologne, l’Allemagne, la Roumanie, le Benelux avec 39 % de lots achetés depuis l’étranger. Les cinq meilleures ventes concernent :

un tracteur John Deere 6215R de 2017 pour 88 000 €,

de 2017 pour 88 000 €, une moissonneuse-batteuse Claas Lexion 450 de 2000 pour 31 000 €,

de 2000 pour 31 000 €, une remorque Joskin Win Pack Trans 8000 de 2019 pour 47 000 €,

de 2019 pour 47 000 €, un chariot télescopique Caterpillar TH357D de 2017 à 45 000 €,

de 2017 à 45 000 €, une arracheuse à betteraves Grimme Rexor 620 de 2013 pour 84 000 €.

Mieux vendre son matériel grâce aux enchères

Grâce à son offre de services, Ritchie Bros propose aux vendeurs français (agriculteurs, entrepreneurs, concessionnaires...) de mieux vendre leur matériel agricole en accédant au marché international. Le marché agricole étant spécifique, l'entreprise a noué un partenariat avec Inter Business en vue de respecter les codes.

Les équipes françaises se sont mobilisées et des commerciaux ont été recrutés spécialement pour ce créneau. Selon Jérôme Lefort, responsable commercial de la marque : « Nous offrons aux concessionnaires et aux ETA un accompagnement pas à pas dans la vente de leur matériel. Avec Arnaud, lui aussi responsable commercial pour le secteur, nous apportons notre expertise et notre connaissance du terrain. »

21 jours après la vente, le vendeur reçoit l'argent

Une solution de vente de matériel agricole d’occasion simple, fiable et sécurisée L’offre de service Ritchie Bros, intégralement en ligne et sans réserve, est une réelle alternative au système traditionnel pour la vente de matériel d’occasion agricole. Les prix d’achat sont déterminés en fonction de l’offre et de la demande.

Une fois le matériel consigné, il est pris en charge par l’équipe opérationnelle qui organise le transport et l’inspection des machines. Ensuite, elle s’occupe des démarches administratives et de la mise en vente. Pour le vendeur, le gain de temps est considérable : son matériel est vendu en une journée, et 21 jours plus tard, l'agriculteur reçoit l'argent. Toutes les transactions sont suivies et réglementées.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net