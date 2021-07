Emploi Terre-net recherche un(e) journaliste en machinisme agricole

Tu aimes découvrir et faire découvrir les dernières technologies agricoles prochainement utilisées par les agriculteurs ? Tu affectionnes le secteur du machinisme agricole, le web et les réseaux sociaux ? Ce poste est fait pour toi.

Terre-net Média recherche pour ses sites Terre-net et Web-agri un ou une journaliste web spécialisé en machinisme agricole.

Ta future entreprise

Créé il y a 22 ans, mais toujours un peu start-up dans l’âme, Terre-net Média est leader de la presse professionnelle agricole numérique avec les sites Terre-net et Web-agri (près de 2,3 millions de visites mensuelles).

Organe de presse plurimédia réactif, évolutif, créatif, jeune et dynamique, l’entreprise fait partie intégrante du groupe NGPA (Nouvelle génération de presse agricole). Avec 270 collaborateurs sur 6 sites en France, 45 millions de chiffre d’affaires et plus de 100 000 clients, NGPA est un groupe média, leader dans son domaine et déclinant une gamme étendue d’offres d’information et de services auprès du secteur agricole (Terre-net, La France Agricole, Web-agri, L’Éleveur Laitier, Vitisphère, Matériel Agricole, AgroDistribution, Le Lien Horticole, Hyltel, Datagri, Jobagri, Décodagri, etc.). Nos valeurs pour porter cette ambition sont : l’engagement, l’indépendance journalistique, la bienveillance, le respect, l’exigence et l’innovation.

Tes missions

Ton métier est d’informer le secteur agricole, et principalement les agriculteurs sur les nouveaux équipements qui arrivent sur le marché, sur l’actualité du machinisme agricole et l’utilisation de ces outils par les agriculteurs.

Cette mission s’exerce sur différents supports – sur les sites Terre-net et Web-agri et sur les réseaux sociaux, et sous différents formats – écrit, photo, vidéo, datavisualisation – dans un esprit de réactivité et de proximité avec les lecteurs, en lien avec les autres journalistes de la rédaction.

Ton métier est aussi d'animer et développer une “communauté” de lecteurs (agriculteurs, agrofournisseurs) autour du machinisme agricole.

Au cœur de l'équipe de rédaction :

• Tu couvriras l’actualité du machinisme agricole, produiras des articles et des brèves, des vidéos et des essais de matériels. Tu interrogeras les agriculteurs sur le terrain. Tu seras force de proposition concernant les thématiques et angles des articles.

• Tu participeras à relire, alimenter, animer et mettre en valeur les fils d’information des portails Terre-net.fr et Web-agri.fr et de sites partenaires.

Ton profil

Diplômé de formation ingénieur agri-agro ou BTS agricole voire d’école de journalisme, tu es passionné par le secteur agricole, et en particulier le machinisme. Tu apprécies le travail en équipe, le contact humain et les outils numériques. Tu as à cœur de partager tes informations avec un public de connaisseurs via tes écrits et tes vidéos.

Tu es curieux, dynamique, doté d'une bonne capacité d’analyse et de synthèse, autonome avec l’esprit d’initiative, créatif et rigoureux. Tu affectionnes les réseaux sociaux et les nouveaux formats d’information.

Tes conditions

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI, basé à Beauvais avec des déplacements réguliers. Possibilité de télétravail jusqu'à 3 jours par semaine, selon la capacité d'autonomie du candidat.

Rémunération : fixe + variable + intéressement.

Possibilité de bénéficier de notre cellule d’aide au logement et de notre mutuelle d’entreprise. Formation assurée.

Ton recrutement

Nous serons ravis d’échanger avec toi sur tes motivations et sur ce que tu peux apporter à Terre-net Média.

Sélection sur test écrit et entretien après pré-sélection sur CV et lettre ou mail de motivation à nous adresser par mail à recrutement@gfa.fr

