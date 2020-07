L'info météo du jour Alerte à la chaleur en France ces prochains jours

« La France s'apprête à vivre sa première vague de chaleur de l'été » entre ce jeudi 30 juillet et samedi 1er août. « La barre des 40 degrés à l'ombre sera approchée dans de nombreuses régions », précise Stéphane Nedeljkovitch de MeteoNews.

« Alors que cet été 2020 est pour l'instant plutôt mitigé dans l'ensemble, un épisode de chaleurs extrêmes déboule sur le pays » aujourd'hui et pour les prochains qui viennent, annonce Stéphane Nedeljkovitch de MeteoNews. Alors que les températures avaient déjà grimpé en flèche lundi, elles étaient redescendues dès mardi dans de nombreuses régions françaises, excepté sur la moitié sud du pays et notamment dans le quart sud-est. Dans ces zones, « le mercure a déjà dépassé les 36-37 degrés, en particulier en Provence-Alpes-Côte-d'Azur », note Stéphane Nedeljkovitch.

Mais, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il va « s'affoler » puisqu'il dépassera 33-34 degrés au sud d'une ligne Nantes-Mulhouse et avoisinera 35-36 degrés sur un axe central du pays, voire jusqu'à 36 à 38 degrés entre la région PACA et le sud-ouest, « avec même des pointes à 40 degrés ou plus en Aquitaine » ! Vendredi, cette vague de chaleur, la première de l'été, gagnera l'ensemble de la France, avec des valeurs proches des 34 à 36 degrés en moyenne, pouvant atteindre 38 à 40 degrés sur un axe Bassin Parisien - Centre - Auvergne - Bourgogne - PACA et Midi-Pyrénées. « Seuls les littoraux échapperont à la fournaise avec des températures comprises entre 24 et 30 degrés de la Manche à la Méditerranée et en passant par l'Atlantique », complète MeteoNews.

Nouveau pic de très forte #chaleur en fin de semaine, plus intense que lundi : début de l'épisode jeudi, extension vendredi avant rafraîchissement avec dégradation orageuse attendu par l'ouest le week-end.

Risque #canicule à surveiller localement dans le Centre-Est. pic.twitter.com/UADiE2fejH — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 28, 2020

Ces fortes chaleurs se déplaceront vers l'est samedi, avec « là encore des valeurs qui approcheront les 35 à 38 degrés de la Lorraine à la vallée du Rhône, voire localement les 40 degrés comme en Provence ». Ailleurs, les températures commenceront à diminuer jusqu'à la fin de ce second coup de chaud en moins d'une semaine dès dimanche partout en France, sous l'effet d'orages locaux.

