État des nappes phréatiques L'ensemble des nappes phréatiques avaient débuté leur recharge au 1er janvier

Dans son point d'étape au 1er janvier 2021, le BRGM annonçait qu' « en décembre 2020, les niveaux des nappes phréatiques étaient majoritairement en hausse. La recharge a débuté entre fin septembre et décembre sur l’ensemble des nappes du territoire. »

« En décembre 2020, les niveaux des nappes sont majoritairement en hausse. La recharge a débuté entre fin septembre et décembre sur l’ensemble des nappes du territoire. Seuls les secteurs en déficit pluviométrique sont toujours en baisse ou stables : Alsace sud, Provence et Alpes du sud », indique le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

« La situation au mois de décembre est satisfaisante sur une grande partie ouest du territoire. Sur ce secteur, le bénéfice de la recharge abondante de l’hiver 2019-2020 se ressent toujours, auquel s’ajoutent les apports pluviométriques d’octobre et de décembre. Les niveaux des nappes sont ainsi particulièrement hauts dans le bassin Adour-Garonne. La situation est moins favorable, avec des niveaux bas, pour les nappes des régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. La recharge a cependant débuté et la situation s’améliore lentement. Enfin, certaines nappes sont impactées par les pluviométries déficitaires de cet automne. Ainsi, les niveaux de la nappe d’Alsace au sud de Colmar et des nappes de Provence et des Alpes sud sont en baisse ou stables, les niveaux y sont modérément bas à bas. »

??Etat des nappes d'eau souterraine au 1er janvier 2021 :

??l’ensemble des nappes ont débuté leur recharge

??situation satisfaisante sur l’Ouest du territoire

??la recharge des nappes inertielles du couloir Rhône-Saône est particulièrement à surveiller

« Ce début de recharge hivernale permet d’espérer des niveaux satisfaisants sur l’ensemble des nappes en sortie d’hiver. La recharge des nappes inertielles du couloir Rhône-Saône, dont les niveaux sont toujours bas, est particulièrement à surveiller. »

>>> Attention, ceci est un point d'étape au 1er janvier 2021.

Rendez-vous le mois prochain pour savoir à quel point les pluies des ces dernières semaines ont rechargé les nappes phréatiques du territoire.

