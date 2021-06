Journée mondiale contre la sécheresse L’été 2021 dans le sillage de l’année la plus chaude jamais enregistrée ?

L’année 2020 sonne comme un sombre souvenir dans la mémoire des agriculteurs. Classée comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, elle été marquée par une sécheresse sévère et les cultures avaient alors souffert. Qu’en sera-t-il de 2021 ? Le ministère de l’écologie a peut-être un début de réponse. Selon la cartographie d’anticipation de la sécheresse publiée par le Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (CASH), l’été 2021 pourrait être sec.

Le Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (CASH), a publié sa cartographie d’anticipation de la sécheresse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouvelles ne sont pas bonnes. Cette carte « constitue une projection de la situation d’ici à la fin de l’été et identifie les territoires les plus à risques » déclare le site du ministère de l’écologie.

Plus des trois quarts du territoire présente un risque de sécheresse « probable à très probable ». Le ministère de l’écologie précise toutefois qu’« il convient de rester vigilant quant à l’utilisation de ces résultats. Ils donnent des indications par rapport aux situations habituellement rencontrées et, en fonction des précipitations à venir dans les prochaines semaines, la situation pourrait encore évoluer ». Mais début mai, Météo France prévoyait déjà un été plus chaud et plus sec que la normale. Tous les indicateurs semblent donc converger vers un été sec à l’image des quatre dernières années.

Le ministère rappelle que l’été dernier, au plus fort de la crise, ce sont 88 départements qui ont ainsi fait l'objet de restrictions d’eau.

Pour connaitre l’évolution de la sécheresse en France, n’hésitez pas à consulter notre carte interactive du suivi de la sécheresse. Elle sera mise à jour tout au long de la saison : Déjà 5 départements en situation de crise à la mi-juin

