État des nappes phréatiques La situation est globalement satisfaisante sur la majorité du territoire

Dans son point d'étape au 1er mars 2021, le BRGM annonçait qu'« en février 2021, les niveaux des nappes sont majoritairement en hausse. La recharge se poursuit sur les nappes inertielles du centre du Bassin parisien mais ralentit sur les autres nappes ».

La situation au mois de février est très satisfaisante sur une grande partie du territoire : la recharge a été conséquente et les niveaux des nappes sont au-dessus des moyennes mensuelles. La situation est moins favorable, avec des niveaux modérément bas à bas, pour les nappes profondes des couloirs du Rhône et de la Saône, pour la nappe du Sundgau et pour la bordure sud de la nappe alluviale de la plaine d’Alsace. Les niveaux de ces nappes sont en hausse en février mais les apports pluviométriques de ces derniers mois sont insuffisants pour combler les déficits des recharges des années précédentes.

En mars, les tendances dépendront de la pluviométrie et de la reprise de la végétation. Le bilan provisoire de la recharge permet d’espérer des niveaux satisfaisants sur l’ensemble des nappes en sortie d’hiver, sauf si les déficits pluviométriques perdurent au sud. La recharge des nappes inertielles du couloir Rhône-Saône et des nappes du sud de l’Alsace, dont les niveaux sont toujours bas, est particulièrement à surveiller.

??Etat des nappes d'eau souterraine au 1er mars 2021

Le bilan provisoire de la recharge permet d’espérer des niveaux satisfaisants sur l’ensemble des nappes en sortie d’hiver.

Retrouvez la situation complète :

