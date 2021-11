Bilan météo Octobre 2021 ensoleillé

Les conditions anticycloniques ont dominé au cours de ce mois d'octobre 2021 sur la France, apportant une météo souvent calme et ensoleillée, parfois sèche. Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, dresse le bilan du mois.

Températures : dans les clous

Dans un sens comme dans l'autre, les températures ne se sont pas beaucoup éloignées des normales saisonnières au cours du mois. Douceur et fraîcheur modérées ont alterné équitablement sur notre pays. Comme souvent à cette période de l'année, les premières gelées d'automne sont apparues en plaine, en particulier en fin de mois autour du 24, avec un minimum national mensuel de - 4,7 degrés ce jour-là à Romorantin.

Pas de gros pic de chaleur en dehors de la Corse qui a connu quelques valeurs supérieures à 30 degrés, jusqu'à 30,6 degrés à Figari le 4, maximum absolu national mensuel. Au final, la température moyenne nationale mensuelle s'établit à 13,5 degrés pour une normale de 13,6 degrés calculée sur la période 1991-2020. Un mois donc de saison.

À noter que la température moyenne des 10 premiers mois de l'année 2021 atteint 13,65 degrés en France. Il faut remonter à 2013 pour trouver une valeur au moins aussi basse : 13,11 degrés. Le printemps frais a particulièrement abaissé la moyenne annuelle en cours avec 1 degré de déficit sur la saison.

Précipitations : de grandes disparités

La France a été très irrégulièrement arrosée durant ce mois d'octobre, notamment dans la répartition géographique. Les pluies ont été faibles du sud-ouest au nord-est, proportionnellement beaucoup plus importantes sur les régions du nord-ouest et sur un petit quart sud-est jusqu'au Jura. Il n'est tombé que 16 mm à Niort, 11 mm à Béziers, 5 mm au Cap Ferret et 1 mm au Cap Béar pour les cumuls les plus faibles.

À l'inverse, le Mont Aigoual a reçu 569 mm d'eau dans le mois. Sur les stations secondaires, cela grimpe même à 885 mm à Borne, en Ardèche. On peut aussi citer les 253 mm d'Alistro (Corse), 228 mm d'Aubenas (Ardèche) ou encore 183 mm d'Orange (Vaucluse). Les Cévennes ont été particulièrement arrosées avec des quantités dépassant souvent 300 mm avec deux épisodes cévenols notables, du 2 au 4 puis le 30. En moyenne nationale, les 81 mm de pluie proches de la normale à 1 mm près (82 mm) cachent totalement ces fortes disparités.

La France semble donc avoir connu un mois d'octobre classique, alors que certaines régions ont connu une relative sécheresse, tandis que d'autres subissaient des pluies très importantes.

Fort ensoleillement

Après cinq mois consécutifs peu à moyennement ensoleillés, octobre renoue avec l'astre du jour. Sa présence a été remarquable sur le pays en liaison avec l'omniprésence des hautes pressions. Le pays a en effet bénéficié de 171 heures d'ensoleillement, bien plus que les 135 heures habituelles (+ 27 %). Il faut remonter à 1997 pour trouver un mois d'octobre au moins aussi ensoleillé avec 177 heures. Et depuis 1946, neuf mois d'octobre ont été encore plus lumineux que le cru 2021, le record appartenant toujours à octobre 1971 et ses 195 heures !

Excédentaire partout, l'ensoleillement l'a surtout été entre la Bretagne, le Val de Loire et la Bourgogne où des records sont parfois tombés. C'est à Rouen que l'astre du jour s'est le moins montré : 110 heures... et à Saint-Auban le plus avec 233 heures. On notera une activité orageuse globalement moindre qu'habituellement.

Tempête

Entre le 20 et le 21, la tempête Aurore balaye la moitié nord de la France, donnant des rafales localement exceptionnelles, jusqu'à 150 km/h au Havre et 175 km/h à Fécamp !

Un mois donc dans les clous thermiquement parlant, très ensoleillé et "normalement" arrosé, mais avec de fortes disparités géographiques.

