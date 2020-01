Sur les réseaux sociaux Avec une météo plus sèche, les agriculteurs retournent dans les champs

Avec le temps plus sec de ces derniers jours, certains agriculteurs rattrapent le retard dans leurs semis comme Olivier Lacroix qui sème du blé dur avec un mois et demi de retard. Dans l'Yonne, ce sont les pois d'hiver. Thierry Royer, quant à lui, sème du blé après betteraves dans l'Orne.

Pour Gilles VK, agriculteur dans le Loiret, c'est le moment de reprendre le travail du sol avant de planter les oignons, qui auraient dû l'être à l'automne.

Pour d'autres, c'est le début des travaux de printemps. Florentin, dans le Loir-et-Cher, a commencé son travail du sol, tout comme Brice Veaulin dans l'Yonne, Paolo en Charente, Christophe Grison dans l'Oise ou encore Adrien Partout dans l'Aude. Mickaël Joubier, dans le Morbihan, profite du soleil pour sortir son herse étrille sur du triticale.

Du soleil, du vent et on retourne dans les champs!!?????? pic.twitter.com/o32jfnuGmJ

Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Dans certains endroits, il n'est pas encore question de rentrer dans les champs. Frédéric Kabac, dans les Bouches-du-Rhône, fait des rigoles pour sortir l'eau des champs.

Dans la Manche, Thibault. G n'a toujours pas pu semer le blé après 930 mm d'eau depuis le 22 septembre !

Enfin, dans le Morbihan, Daniel Barach explique qu'avec 800 mm depuis fin septembre, il n'a pas pu réaliser tous ses semis d'automne, et pour ceux de printemps, il est pessimiste : « impossible d’envisager une implantation de céréales de printemps dans de bonnes conditions ».

Pour ce qui est du ciel bleu...ce n'est pas nous qui te ferons concurrence?????? Et t'as de la chance de sortir en tracteur Ici on fait encore des rigoles pour sortir l'eau des champs en espérant pouvoir y mettre un tracteur un jour ???????????? Bon lundi quand même ???? pic.twitter.com/Dx57hE8A6G

Pas tant d’eau que sa ?? j’ai pas un grain de blé ?? de semé depuis le 22 septembre on a passer la barre des 930mm d’eau et on a encore pris 54mm jeudi/vend et samedi ... on est pas tous à la même enseigne !