Revue des réseaux Trop de pluie et pas assez de soleil, les agriculteurs ne sont pas gâtés

Trop de pluie et pas assez de soleil, les agriculteurs ne sont pas gâtés

Décidément ce printemps n’est pas favorable aux agriculteurs. Après le gel, la sécheresse, aujourd’hui les agriculteurs se plaignent sur les réseaux sociaux d’avoir trop d’eau et pas assez de soleil. Les agriculteurs jamais contents ? Mais non, « un bon temps d'agriculteurs c'est un temps qui ne dure pas ! » comme le dit Brice Veaulin. C’est pourtant pas compliqué !

Comme toujours les agriculteurs partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux et en ce moment, ils ne sont pas très contents. Après le gel tardif de début avril et la sécheresse de ces derniers mois, aujourd’hui c’est la pluie qui rend le travail dans les champs difficile, et le vent et le froid n’aident pas vraiment les plantes à se développer.

Néanmoins, une bonne nouvelle se profile, selon les tendances à long terme de MeteoNews, fiables à 60 %, le soleil et des températures plus élevées devraient faire leur retour dès la semaine prochaine.

Je n ose pas demander l arrêt de la pluie parceque ça fait quelques temps qu on en manque cruellement mais la y en a juste trop...c est la gadoue partout... pic.twitter.com/1Q3LdSxYQp — Cédric (@agric15) May 16, 2021

Le soleil, un élément fondateur du bon développement des cultures

Les cultures comme le lin ou le blé attendent le retour du soleil pour s’épanouir.

Ici chez Nadège Petit dans l'Eure

Tout comme chez Muriel Penon en Charente-Maritime

Je reviendrais voir mon lin de printemps dans quelques jours .... les petites fleurs bleues s'annoncent bientôt ! Et un peu de chaleur serait maintenant la bienvenue ??

Hâte de vous faire partager le beau spectacle du lin en fleurs ?? #fenetreouverte #FrAgTw pic.twitter.com/2ZcG6SuGiG — PENON Muriel (@MurielAgri16_17) May 16, 2021

#tourdeplaine la pluie et le froid n'aide pas le développement des plantes ! Vivement le printemps et la montée des températures ! #FrAgTw #fenetreouverte #puisaye

1 trefle

2 seigle

3 orge fourragère

4 biodiversité pic.twitter.com/OMvtQgsvdh — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) May 17, 2021

Daniel Barach, agriculteur breton est inquiet pour son blé

Si il y a bien une plante en souffrance en ce moment avec cette #MeteoALaCon c’est le ?? ????

Si @SergeZaka pouvait m’annoncer moins de vent ?? et des températures de saison ?????? #FrAgTw pic.twitter.com/JFH3Pmr4xu — Barach Daniel (@breizhdann) May 25, 2021

Le travail au champs compliqué

Intervenir dans les champs en ce moment s’avère complexe voire impossible pour certains comme Vincent Guyot (Aisne) qui désespère de ne pas pouvoir biner ses betteraves.

Les paysans jamais contents ?

Bruno Cardot, agriculteur dans l’Aisne, répond avec l’humour qu’on lui connaît à cette question.

Brice Veaulin, originaire de l’Yonne, est d’ailleurs tout à fait d’accord !

