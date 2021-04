[Revue des réseaux] Retour du gel Face à la vague de froid, les agriculteurs inquiets pour leurs cultures

Pauline Debris Terre-net Média

La période est difficile pour les agriculteurs de France. Alors que les conditions étaient optimales la semaine dernière pour les semis de printemps et que les cultures d’hiver allaient bon train, de fortes gelées on fait leur apparition depuis mardi. Cette semaine, c’est l’inquiétude qui règne dans les champs et les agriculteurs partagent avec nous leurs angoisses de voir leurs récoltes impactées par le gel.

Tags Gel

Betterave

Blé

Orge

