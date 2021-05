Écho des plaines Analyser le risque fusariose sur épis à la parcelle

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Avec la poursuite du temps pluvieux, le risque septoriose, rouille jaune et maintenant fusariose des épis, augmente dans les parcelles de blé. C’est à l’approche de la floraison qu’il faut évaluer le risque de nuisibilité de la fusariose à la parcelle, en fonction de la grille de risque Arvalis. Dans le colza, selon l’avancée des stades, c’est surtout aux charançons des siliques et aux pucerons qu’il faut s’intéresser.

Premiers symptômes de fusariose sur épi de blé dur. (©Sylvain Pons/Twitter)