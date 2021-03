Pluviométrie et sécheresse « Une très bonne recharge des nappes phréatiques » selon Info sécheresse

Dans son bulletin sécheresse, le site info-secheresse.fr fait le point sur la pluviométrie importante de ces derniers mois et sur les conséquences heureuses pour les nappes phréatiques.

Selon le site info-secheresse.fr, « la pluviométrie est largement excédentaire sur les trois derniers mois, avec des cumuls de précipitations surabondantes observés qu’une fois tous les 50 ans à la hausse sur certains départements (Essonne, Oise...). »

Sur les six derniers mois (septembre 2020 à février 2021), « le cumul des précipitations est majoritairement proche de la moyenne. » On observe qu’en Aquitaine, « il atteint des périodes de retour de 10 ans à la hausse ». En revanche, les Hauts-de-France ont été « nettement plus arrosés que la moyenne avec un cumul de précipitations à la hausse sur six mois, observé qu’une fois tous les 20 ans. »

Malgré, un automne mois arrosé que la moyenne et grâce à ces excédents de pluies hivernales, on observe « une très bonne recharge des nappes phréatiques sur la majorité du pays, ainsi qu'une augmentation des débits des cours d’eau supérieure aux normales de saison. »

