Prévisions « rassurantes » pour la récolte 2023, avec des rendements en hausse

« Même si nous avons vécu une nouvelle année climatique singulière où se sont alternés les périodes de sécheresses et les surplus d'eau, les prévisions de récolte de blé tendre sont rassurantes pour la campagne 2023 », a estimé Jean-François Loiseau, président de l'interprofession Intercéréales.

Selon l'estimation avant récolte publiée par cette organisation et Arvalis (institut technique du végétal), le rendement national du blé tendre, céréale du pain, « atteindrait 75 quintaux à l'hectare en 2023, soit une hausse de 4,5 % par rapport à 2022 et 5 % par rapport à la moyenne des dix dernières années ». Cela s'explique par « de bonnes conditions de semis à l'automne et des pluies régulières en début de printemps favorisant la croissance précoce des plantes ».

Selon ces organisations, « la campagne 2023 présente des rendements plus homogènes sur le territoire national qu'en 2022. Cependant, l'année climatique singulière, notamment caractérisée par des alternances de périodes chaudes et des excédents de pluie, peut entraîner localement un plafonnement des rendements ». « Dans certains départements de la moitié sud, l'hiver humide et des sécheresses parfois très intenses de fin février à fin avril » ont entamé le potentiel, a souligné François Laurent, directeur recherche et développement d'Arvalis.

Au niveau de la qualité des grains, « la teneur moyenne en protéines dans le blé tendre français atteindrait 11,4 % en 2023, une valeur équivalente à celle de 2022 et à la moyenne décennale correspondant aux objectifs de la filière céréalière française ». Le taux de protéines est important pour plusieurs raisons : la qualité des grains détermine l'usage (humain, animal ou industriel) et la destination finale des céréales (consommation locale ou exportation).

« Nous sommes confiants sur notre capacité à satisfaire les besoins du quotidien des Français et de nos clients à l'international », a affirmé M. Loiseau.