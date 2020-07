Un an après sa création Corteva confirme ses ambitions et son engagement pour une agriculture durable

Face aux enjeux environnementaux et sociétaux, Corteva Agriscience confirme son engagement en faveur d'une agriculture durable. La firme investit notamment dans les biosolutions, la gestion de l'eau et les solutions combinées.

Malgré les incertitudes liées à la crise, depuis juin 2019, Corteva Agriscience France a augmenté ses parts de marché d’un à deux points en protection des cultures et semences (panels Kleffmann et ADquation) et s’affirme comme un acteur majeur et contributeur à la souveraineté alimentaire française », a présenté la firme lors d’une conférence de presse le 9 juillet 2020. Corteva Agriscience entend accompagner la filière, face aux exigences environnementales et sociétales des consommateurs.

Biosolutions, solutions combinées et optimisation de la ressource en eau...

« La transition vers une agriculture plus durable représente une transformation considérable », précise Jean-Philippe Legendre, directeur général de Corteva Agriscience France. Pour aller dans ce sens, l’entreprise a choisi d'accélérer ses efforts « autour des biosolutions, de la gestion de l’eau et des solutions combinées pour atteindre son objectif de 15 % du chiffre d’affaires issu du biocontrôle d’ici 2025 » :

Corteva Agriscience s’inscrit également de longue date « dans une démarche d’innovation et d’open innovation. Ainsi, l’entreprise a continué d’investir dans ses sites, ses outils et les nouvelles technologies avec 10 % de son CA investi en recherche et développement, et 30 % de l’investissement régional en R&D biocontrôle ». La firme continue le développement de sa démarche CoNNEXT, avec la diffusion de fiches produits « permettant d’adapter en amont les pratiques des agriculteurs afin de répondre aux cahiers des charges filières ». L'objectif de cette démarche : assurer la transparence dans la chaîne alimentaire de l'agriculteur jusqu'au consommateur.

> Retrouvez les 14 engagements de développement durable pour 2030 , sur lesquels s'appuie Corteva France pour poursuivre son développement et ses investissements :



« 1. Former 25 millions de producteurs à la protection de la santé des sols, à la gestion des nutriments et de l'eau, et aux meilleures pratiques en matière de productivité.

2. Contribuer à accroître la productivité, les revenus, et développer les pratiques agricoles durables de 500 millions de petits exploitants agricoles d’ici 2030.

3. Concevoir, valider et mettre en œuvre des systèmes de gestion des cultures qui permettront aux agriculteurs d'augmenter durablement les rendements de 20 % par rapport à 2020 comme année de référence, tout en réduisant simultanément les émissions de gaz à effet de serre de 20 % dans les systèmes de culture.

4. Améliorer la santé des sols sur 30 millions d'hectares de terres agricoles d'ici 2030.

5. Soutenir les progrès en matière de gestion de l'eau dans la production agricole d'ici 2030 : accélérer l'amélioration de l'efficience de l'utilisation de l'azote sur les terres agricoles d'ici 2030 ; et réduire la consommation d'eau tout en augmentant les rendements sur 2,5 millions d'hectares de production de semences et de terres agricoles soumises à un stress hydrique d'ici 2030 par rapport à 2020.

6. Améliorer la biodiversité sur plus de 10 millions d'hectares de pâturages et d'écosystèmes naturels grâce à des pratiques de gestion durable et de conservation des habitats d'ici 2030.

7. Assurer la sécurité des employés de Corteva et de ceux qui travaillent dans l'agriculture.

8. D'ici 2030, donner davantage de responsabilités aux femmes, donner leur chance aux jeunes et faire participer les communautés dans le monde entier, partout où vivent et travaillent les employés et les clients de Corteva Agriscience.

9. Offrir un million d'heures de bénévolat pour soutenir les personnes et les communautés dans le monde entier d'ici 2030.

10. Accroître la transparence de la chaîne d'approvisionnement, des agriculteurs aux consommateurs, en tirant parti des outils numériques qui permettent aux agriculteurs de créer de la valeur ajoutée grâce à la transparence au niveau des marchés agricoles, des systèmes alimentaires et des communautés.

11. S’assurer que chaque nouveau produit réponde aux critères de durabilité d'ici 2025.

12. Établir une stratégie en faveur du climat pour les émissions de portée 1, 2 et 3, y compris des objectifs de réduction appropriés d'ici le 1er juin 2021.

13. N'utiliser que des emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2030.

14. Exercer nos activités sur nos sites de manière plus durable par la réduction des déchets, la conservation de l'eau et l'amélioration de la biodiversité.

