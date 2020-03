Fongicide d'origine naturelle Corteva Agriscience lance Inatreq active en France

Corteva Agriscience annonce l'autorisation de mise sur le marché en France de Questar, à base d'Inatreq active. Ce nouveau fongicide d'origine naturelle, destiné à lutter durablement contre toutes les souches de septoriose, sera disponible dès le printemps 2021.

« Cette nouvelle solution permettra de lutter contre l’une des maladies aujourd’hui les plus impactantes sur le rendement du blé et les plus préoccupantes pour les agriculteurs, la septoriose », déclare Jean-Philippe Legendre, directeur France Corteva Agriscience. Ce fongicide issu de la fermentation de bactéries Streptomyces va « répondre aux enjeux de gestion durable et aux attentes d’innovation de la part des agriculteurs pour toujours mieux les aider à protéger leurs cultures. »

« De par son site d’action unique pour lutter contre la septoriose, il ne présente aucune résistance croisée avec les fongicides céréales existants. Les agriculteurs bénéficieront également de sa souplesse d'application et de sa performance sur un large spectre de maladies », précise Corteva Agriscience dans un communiqué.

Questar sera disponible à la vente en France à partir du 4e trimestre 2020, pour une utilisation dès le printemps 2021. « Des autorisations pour les produits à base d’Inatreq active sont également attendues dans les années à venir au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et, par la suite, dans tous les marchés européens concernés », ajoute Corteva Agriscience.

