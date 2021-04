Dégâts de gel sur betteraves Cristal Union s'engage à fournir gratuitement les semences pour les ressemis

Le groupe Cristal Union vient d'annoncer qu'il fournira gratuitement les semences de betteraves nécessaires à ses planteurs impactés par les dégâts de gel.

« Cette mesure forte de solidarité s’inscrit dans la droite ligne des principes coopératifs auxquels Cristal Union est particulièrement attaché », indique, dans un communiqué du 9 avril, le groupe qui réunit 9 000 coopérateurs.

15 000 ha impactés à l'échelle du groupe

« Tous les secteurs betteraviers sont touchés et plus particulièrement le sud de Paris. L’intensité des dégâts étant très variable selon les situations (date de semis, stade des betteraves, exposition de la parcelle, humidité du sol…), les équipes betteravières de Cristal Union sont mobilisées depuis deux jours pour évaluer le potentiel des parcelles et identifier celles qui devront être semées à nouveau. Les surfaces impactées pourraient avoisiner les 15 000 ha pour le groupe ».

Episode de #gel intense #semis : Cristal Union fournira gratuitement les semences de #betteraves nécessaires à ses planteurs impactés par la situation climatique.

Une mesure forte de #solidarité dans la droite ligne de nos valeurs coopératives. — Cristal Union (@Cristal_Union) April 8, 2021

