Biostimulant « Free N100 aide les plantes à fixer l'azote de l'air »

Face au contexte tendu des engrais azotés, Gaïago met en avant son probiotique homologué, Free N100, qui « permet à toute plante de fixer l'azote de l'air. Une alternative performante et écologique dans la stratégie de la fertilisation azotée », selon la société spécialisée dans la revitalisation des sols.

Pour rappel, Free N100, « homologué comme biostimulant, contient Azotobacter Sp., une bactérie capable de fixer l'azote de l'air pour le rendre disponible à la plante », explique la société Gaïago, qui lance cette solution au niveau européen.

« Equivalent à 30 unités d'azote de synthèse sur céréales »

« Naturellement présente dans les sols, cette bactérie se développe dans le système racinaire de la plante et entre en interaction avec elle. Elle fournit de l’azote assimilable à la plante et cette dernière apporte à la bactérie des sucres pour lui assurer un bon développement. Ce fonctionnement symbiotique offre à la culture une autre source de fourniture d’azote qui vient compléter les engrais de synthèse et organiques : l’azote biologique ».

Cette solution est utilisable sur toutes cultures, en agriculture biologique comme en agriculture conventionnelle. D'après les essais menés sur céréales en 2021, Free N100 compense « l’équivalent de 30 unités d’azote de synthèse à rendement égal ».

Recommandations d'utilisation précisées par Gaïago

- Compatible avec les désherbants : à ajouter en dernier.

- Ne pas mélanger avec des insecticides, fongicides, solution azotée et eau chlorée. S'assurer qu'i y a une fertilisation soufrée suffisante.

- Application au sol : 0,5 l/ha. Minimum de 100 l eau/ha

