Agriculture de précision L'application Spotifarm intègre désormais la modulation de doses

« Initialement, l’application Spotifarm propose des images satellites pour effectuer des tours de plaine "vu du ciel". Depuis février 2021, les agriculteurs ont désormais la possibilité de moduler les doses d’intrants en fonction du niveau de végétation », déclare Alexandre Diaz, directeur marketing et communication chez Spotifarm.

« Après avoir vue le jour au Sima 2019, l’application Spotifarm qui monitore plus de 515 000 hectares aujourd’hui, évolue et propose une nouvelle fonctionnalité : la modulation de dose. Des cartographies d’hétérogénéité intra-parcellaires analysées et adaptées aux outils de pilotage d’intrants pour intervenir au bon endroit et au bon moment », présentent les équipes Spotifarm.

« Optimiser les coûts d'intrants »

Avec cette application, l'agriculteur a ainsi la possibilité de « créer ses propres cartes d'application en toute autonomie à partir des images satellites et de moduler les doses d'intrants sur les différentes zones de sa parcelle, en fonction des données obtenues par l'indice de végétation. [...] Il peut choisir la date du cliché qui lui convient pour établir ces cartes. Toutes ces données sont directement reportées sur la console du tracteur ou de l’épandeur avec une clé USB ». « Je reçois mes cartes tous les cinq jours, je choisis la date du cliché que j’exporte sur mon semoir. C’est simple. J’ai trois choix, soit optimiser ma dose d’intrants, soit la compenser ou bien encore choisir de doser manuellement », témoigne Arnaud Cadon, agriculteur en Indre-et-Loire sur 460 hectares de cultures céréalières.

« La modulation de dose sur Spotifarm va ainsi réduire fortement les risques de surdosages à certains endroits et de sous-dosage à d’autres, source de pertes de rendement. Ainsi l’agriculteur optimise ses coûts d’intrants et génère une meilleure rentabilité économique », indiquent les équipes Spotifarm. « L’intégration de la modulation de dose dans notre application est une amélioration des outils d’aide à la décision pour l’agriculteur, c’est également un levier pour gagner en compétitivité », complète Alexandre Diaz.

Pour en savoir plus, retrouvez, sur la chaîne Youtube de Spotifarm , un tuto complet concernant la modulation de doses

Cette fonctionnalité s'applique aussi pour les grandes cultures que pour les prairies. « Pour 27 € par mois, l’utilisateur peut bénéficier de cette fonctionnalité quelle que soit sa surface ou son nombre de parcelles. [...] L’abonnement sans engagement est disponible en essai gratuit 30 jours. »

Plus d'infos concernant Spotifarm : cette application est née en 2019 et s'appuie sur la compétence de son éditeur historique, Isagri. Spotifarm compte aujourd'hui plus de 7 000 agriculteurs utilisateurs, 550 000 hectares répertoriés et 115 000 parcelles monitorées chaque semaine.

