Variétés de colza 2021 Lidea regroupe l'héritage Euralis Semences et Caussade Semences

La gamme colza de Lidea s'agrandit, pour les semis 2021, avec trois nouvelles variétés et deux solutions de mélange « prêt à semer ». Pour rappel, Lidea est issue du rapprochement d'Euralis Semences et de Caussade Semences, effectif depuis le 1er septembre 2020.

En vue des semis 2021, Lidea étoffe sa gamme colza avec trois nouveautés hybrides :

ES Latino : variété demi-tardive, inscrite en 2021 au catalogue européen. Elle est « très peu sensible aux maladies de fin de cycle et TPS phoma grâce au gène spécifique Rlm7 et une tolérance quantitative ». Elle se caractérise par un « très bon rendement et une très bonne qualité de graine ».

: variété demi-tardive, inscrite en 2021 au catalogue européen. Elle est « très peu sensible aux maladies de fin de cycle et TPS phoma grâce au gène spécifique Rlm7 et une tolérance quantitative ». Elle se caractérise par un « très bon rendement et une très bonne qualité de graine ». ES Juvento : colza demi-hiver, également inscrit en 2021 au catalogue européen. On peut retenir « une variété très performante avec une bonne vigueur et une très bonne biomasse en entrée et sortie hiver. Elle est aussi TPS phoma (gène Rlm7 et tolérance qualitative) ».

: colza demi-hiver, également inscrit en 2021 au catalogue européen. On peut retenir « une variété très performante avec une bonne vigueur et une très bonne biomasse en entrée et sortie hiver. Elle est aussi TPS phoma (gène Rlm7 et tolérance qualitative) ». CS Tavanti : variétés demi-tardive, inscrite en 2020 au catalogue européen. Elle possède « une très bonne vigueur et une implantation rapide » et présente un « excellent potentiel de rendement en bonnes conditions pédoclimatiques et sols profonds ».

Parmi les variétés phares de la gamme Lidea, retrouvez ES Capello, premier hybride cultivé sur le territoire national aux semis 2020 avec 60 000 ha (source panel Kynetec février 2021). « Il démontre performance et régularité dans ses résultats tant multi-locaux que pluriannuels et ce, dans tous types de sols ou conditions pédoclimatiques ». ES Capello présente également « un bon comportement face aux insectes automnaux : larves de grosses altises et du charançon du bourgeon terminal ».

Deux mélanges « prêts à semer »

À noter aussi : ES Kadji, « hybride à haut rendement, très peu sensible au phoma, à l'élongation et à bon comportement au TuYV » ; ainsi qu'ES Alicia, qui, semé avec une variété d'intérêt, « assure toujours son rôle de piège à méligèthes grâce à sa floraison très précoce ». Cette variété fera d'ailleurs partie, pour les semis 2021, de deux solutions en mélange « prêt à semer » :

Protect : « solution pour aider au contrôle des méligèthes, qui présente dans un seul et même sac la variété de colza de rente et la variété ES Alicia. » Ce mélange sera décliné pour trois variétés de rente : ES Capello Protect, ES Kadji Protect et Memori CS Protect.

: « solution pour aider au contrôle des méligèthes, qui présente dans un seul et même sac la variété de colza de rente et la variété ES Alicia. » Ce mélange sera décliné pour trois variétés de rente : ES Capello Protect, ES Kadji Protect et Memori CS Protect. Symbio : « solution globale associant environnement respecté et rentabilité, réunira dans un seul et même sac la variété de colza ES Capello , la variété piège à méligèthes ES Alicia et des plantes compagnes (vesce érigée et fenugrec). La variété sera commercialisée sous le nom ES Capello Symbio ».

