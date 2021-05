Nutrition des plantes De Sangosse acquiert la société Fertiplus France

La société Fertiplus France et ses filiales internationales, spécialiste dans la nutrition des plantes (notamment les biostimulants), fait désormais partie du groupe De Sangosse, selon un communiqué commun du 12 mai 2021.

« Dans un marché en forte mutation, les synergies R&D, industrielles, marketing et commerciales entre Fertiplus, Agronutrition et les filiales internationales du groupe, vont nous permettre de renforcer notre présence dans les grandes régions agricoles, notamment en Asie, Afrique, et Amérique du Sud. Cet accord confirme notre engagement à apporter au marché des solutions de nutrition et biostimulation des plantes au service d’une agriculture productive et compétitive », a déclaré Nicolas Fillon, directeur général du groupe De Sangosse.

Fertiplus France dont le site industriel est basé en Espagne dans la région de Barcelone, « va s’appuyer sur les ressources du groupe afin de poursuivre le développement de nouveaux produits. La présence internationale de De Sangosse renforcera la mise en marché du portefeuille Fertiplus sur le marché mondial », a-t-il précisé.

Pour Jérôme Peltier, directeur de Fertiplus France : « la signature de cet accord stratégique est une excellente nouvelle pour le développement de projets initiés depuis plusieurs années. C’est en effet une orientation déterminante et dont nous sommes fiers, pour le futur de nos entreprises, comme pour nos partenaires. [...] Cela permettra à l’ensemble de nos partenaires historiques et à venir, de bénéficier d’un renforcement important de notre présence à l’étranger, à leur côté, mais aussi au travers d’une nouvelle offre en termes de profondeur de gamme et de services ».

