Aléas climatiques Timac Agro France propose des solutions pour limiter l'impact du stress hydrique

En lien avec la sécheresse estivale particulièrement marquée cette campagne, les équipes de Timac Agro France ont souhaité faire le point sur leurs différentes solutions disponibles pour lutter contre le stress hydrique.

Des solutions existent pour limiter l'impact des aléas climatiques sur les cultures et ainsi maintenir leur productivité, ont rappelé les équipes Timac Agro France lors d'un webinaire organisé fin août.

En complément de pratiques agronomiques adaptées, la firme propose notamment quatre stratégies différentes contre le stress hydrique, présente Pierre-Yves Tourlière, responsable développement produit :

L' adaptation : « on va aider la plante à mieux résister quand un stress abiotique survient ». Le spécialiste met alors en avant le biostimulant à base d'extraits d'algues Seactiv, qui vient « stimuler la physiologie végétale pour activer les mécanismes de défense naturelle ».

: « on va aider la plante à mieux résister quand un stress abiotique survient ». Le spécialiste met alors en avant le biostimulant à base d'extraits d'algues Seactiv, qui vient « stimuler la physiologie végétale pour activer les mécanismes de défense naturelle ». Le contournement : avec cette stratégie, l'objectif est de « sécuriser l'alimentation en eau et en nutriments de la plante en améliorant le fonctionnement de sa rhizosphère ». Pour cela, la firme recommande son stimulateur microbien rhizosphérique MinActiv.

: avec cette stratégie, l'objectif est de « sécuriser l'alimentation en eau et en nutriments de la plante en améliorant le fonctionnement de sa ». Pour cela, la firme recommande son stimulateur microbien rhizosphérique MinActiv. L' évitement : avec le stimulateur de croissance racinaire PhysioPro, « on cherche à accélérer les phases précoces de la culture afin de limiter l'exposition aux stress ».

: avec le stimulateur de croissance racinaire PhysioPro, « on cherche à accélérer les phases précoces de la culture afin de limiter l'exposition aux stress ». Et enfin, la « nutrition alternative », qui convient « en cas de stress hydrique en fin de cycle, lorsque l'absorption de l'azote est pénalisée par le manque d'eau ». Pierre-Yves Tourlière propose alors PhysioPro, une solution d'engrais azoté avec soufre et magnésium, et stimulateur de croissance.

Et les équipes Timac Agro France poursuivent les recherches sur le sujet. Ils participent notamment au projet collaboratif Eauptic lancé en 2018, avec l'Université de Caen, l'Unité mixte de recherche (UMR) Eva, l'Inrae de Dijon, ainsi que Dijon Céréales et Wedec. Soutenu par l'Etat français, ce projet vise à « proposer aux agriculteurs de nouveaux services et produits grâce à la connaissance des effets de stress hydriques modérés et répétés sur la physiologie des cultures ». Dans ce projet, les partenaires travaillent en particulier sur le blé, le colza et le pois.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net