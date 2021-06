Variétés de colza 2021 Une offre Semences de France à la carte pour pratiquer le colza associé

Pour les semis de colza 2021, Semences de France entend accompagner au mieux les agriculteurs dans la pratique du colza associé en leur proposant des mélanges "prêts à semer" avec les variétés de colza phares de la gamme ou bien des mélanges "prêts à associer" avec la variété de leur choix.

Amazzonite figure parmi les variétés phares de la gamme Semences de France pour les semis 2021. Avec une reprise précoce à demi-précoce, ce colza se caractérise par « un excellent potentiel, une excellente teneur en huile et une très bonne qualité d'implantation », rappelle le semencier. À ses côtés, retrouvez aussi les premières variétés de la nouvelle génétique colza Black Collection Semences de France : Black Buzz et Black Million. La première présente « un excellent potentiel, un bel état sanitaire en fin de cycle et un bon comportement vis-à-vis des altises ». De son côté, Black Million assure « une excellente régularité, un bon comportement TuYv et un très bon potentiel ».

Des mélanges "prêts à semer" ou "prêts à associer"

Toutes ces variétés citées sont disponibles seules ou en mélange "prêt à semer" avec des plantes compagnes de la gamme Covermix, lancée depuis deux ans. Un mélange regroupe dans le même sac une variété de colza (40 grains/m²) avec du fenugrec (75 %) et du trèfle d'Alexandrie (25 %). Parmi les bénéfices mis en avant : « l'amélioration de l'implantation et de la biomasse, la réduction du salissement, une meilleure nutrition azotée et la perturbation des bioagresseurs ».

Et pour aller plus loin, Semences de France lance, pour les semis 2021, l'offre Covermix solo, des mélanges de plantes compagnes prêts à être associés avec le colza de son choix. Cinq mélanges sont disponibles :

75 % de fenugrec + 25 % de trèfle d’Alexandrie ;

70 % de lentilles + 16 % de trèfle blanc nain + 9 % de fenugrec + 5 % de lin ;

73 % de lentilles + 27 % de trèfle d’Alexandrie ;

50 % de fenugrec + 25 % de trèfle d’Alexandrie + 25 % de lentilles ;

55 % de lentilles + 30 % de fenugrec + 15 % de trèfle d’Alexandrie.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net