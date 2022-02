Ammonitrates à haut dosage et en vrac L'Unifa alerte sur les répercussions d'une baisse du seuil de stockage

Dans un communiqué, l'Unifa fait part de ses inquiétudes : abaisser le seuil de stockage des ammonitrates à haut dosage et en vrac pourrait « mettre en péril la pérennité d'une industrie déjà fragilisée ». Selon les professionnels, cette nouvelle réglementation représenterait une « menace pour les prochaines récoltes » et « irait à l'encontre des enjeux environnementaux ».

Deux projets de textes proposent d’abaisser les seuils qui relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : le seuil proposé pour les ammonitrates haut dosage est désormais de 150 tonnes, tous conditionnements confondus (vrac et big bag), contre 250 tonnes de vrac ou 500 tonnes de big-bags actuellement.

« Si cette décision est entérinée, cela entraînera des conséquences irréversibles pour tout le secteur des engrais français dans un contexte difficile, déjà fragilisé par la crise sanitaire et la flambée du prix de l'énergie. L'approvisionnement de toute la filière agricole s'en voit compromis, menaçant de fait les prochaines récoltes », alerte Florence Nys, déléguée générale de l'Union des industries de la fertilisation (Unifa).

« À l'encontre des enjeux environnementaux »

L'Unifa précise : « les répercussions sont grandes - dont une plus grande dépendance de la Ferme France à des produits d’importation, un transfert des achats agricoles vers des engrais plus émissifs en ammoniac (NH3), et in fine la fermeture inévitable d’usines sur le sol français - et viennent en contradiction avec la volonté assumée de la Présidence française d'assurer la souveraineté alimentaire de la France.

Pour les professionnels des engrais, cette décision va aussi « à l'encontre des enjeux environnementaux et de la transition agro-écologique des filières agricoles. Les ammonitrates haut dosage, qui font partie des formes d'engrais moins émissives en NH3, ont clairement un rôle à jouer dans cette transition ».

« En tant que filière responsable, l’industrie de la nutrition des plantes s’est engagée dans la formation, la sensibilisation, autour du stockage et de l’usage des ammonitrates. La filière est depuis toujours impliquée, aux côtés des pouvoirs publics, afin de faire évoluer la réglementation pour garantir une sécurité maximum, tout en continuant de répondre aux besoins des agriculteurs, et donc in fine, aux besoins des Français. »

