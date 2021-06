Variétés de céréales à paille 2021 Productivité et résistance aux maladies au cœur de la sélection LG Semences

Résistance aux maladies, tolérance à la JNO en orge d'hiver, qualité, rendement et régularité ... : avec ces différents axes de sélection en céréales à paille, LG Semences entend « répondre aux attentes et aux évolutions de l'ensemble de la filière, de l'agriculteur au transformateur ». Retrouvez les principales nouveautés de la gamme pour les semis 2021.

En blé tendre, « LG Audace est la nouveauté la plus multipliée en 2021 et sera largement disponible pour les prochains semis », indique le semencier. « BPS demi-tardif avec une productivité élevée en toutes situations (rendement traité de 105,1 % dans le réseau d'inscription 2019 et 2020, ce blé a l'avantage d'être tolérant chlortoluron et peu sensible au piétin-verse. Pour les sols contaminés par la mosaïque, LG Audace peut être semé dans les premières dates de semis ». À noter : il est en observation par la meunerie française.

Autre variété de blé tendre mise en avant : LG Asterion, dotée d'une « excellente qualité meunière avec une productivité élevée ». Elle est aussi placée en observation par la meunerie française. « Inscrit en Espagne, ce blé à gros grain est très précoce à finition, adapté aux semis tardifs et aux sols superficiels. Ses résistances à la rouille brune et à la septoriose sont bonnes. De plus, LG Asterion est tolérant au chlortoluron et résistant à la cécidomyie orange ».

Des solutions à la JNO

En ce qui concernent les orges, le semencier présente LG Caiman comme « la nouvelle solution face à la jaunisse nanisante de l’orge (JNO) en deux rangs. Très productive avec un PS élevé, cette orge tardive a une production de paille intéressante grâce à un tallage élevé. Il est intéressant de noter son bon comportement face à l’oïdium, l’helminthosporiose et la rouille naine ». Escourgeon très précoce, LG Zenika « combine, de son côté, la tolérance JNO avec les résistances mosaïques Y1 et Y2. Il a une bonne productivité et permet d’avancer les récoltes sans avoir une montaison trop hâtive ». Il dispose également « d'un bon niveau de résistance face à l’ensemble des maladies et à la verse ».

Pour les semis 2021, LG Semences lance aussi la variété d'orge deux rangs LG Campus, qui se démarque par « une excellente résistance face à l’ensemble des maladies. Variété demi-tardive à bon PS et assez haute, elle a montré de belles performances de rendement dans le réseau d’inscription 2020 et 2021 : elle est inscrite à 106,7 % des témoins (Mémento, Maltesse, KWS Cassia, Salamandre) ».

À retenir également : « LG Casting est devenue une référence sur le marché des orges deux rangs avec sa performance de rendement et sa régularité (1ère du réseau Arvalis-Insitut du végétal depuis 2018). Variété demi-précoce, elle a un PS élevé et apporte une résistance aux maladies intéressantes ».

Retrouvez aussi le guide des semences LG 2021 e édition a été mise à jour en mars 2021 avec les données d'Arvalis-Institut du végétal, de Terres Inovia et du Geves. , qui regroupe les informations de l'ensemble des variétés du marché pour les céréales à paille (blé tendre, blé dur, orge, triticale, avoine, seigle) et les protéagineux (pois et féverole). Cette 28édition a été mise à jour en mars 2021 avec les données d'Arvalis-Institut du végétal, de Terres Inovia et du Geves.

