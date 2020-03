Semis de printemps 54 % des agriculteurs n'avaient pas débuté leur semis la semaine dernière

Environ 54 % des agriculteurs n'avaient pas encore commencé leurs semis de printemps selon un sondage en ligne sur Terre-net du 9 au 16 mars 2020. Les forts cumuls de pluie enregistrés ces dernières semaines ne permettaient pas d'entrer dans les champs, ce qui devrait s'améliorer avec le retour d'un temps sec et ensoleillé.

Les pluies de février et mars ont empêché de nombreux agriculteurs d'avancer dans leurs semis de printemps. Ils ont pour certains d'entre eux partager leur désarroi face à ces conditions météo sur les réseaux sociaux.

Selon un sondage réalisé sur Terre-net.fr du 9 au 16 mars 2020, 53,7 % indiquent n'avoir même pas pu commencer et sont inquiets. 18,5 % sont un peu en retard. À l'inverse, 15,2 % se disent dans les temps et 4,1 % même en avance. Enfin, 8,5 % ont décidé de changer de culture sur certaines parcelles.

N.B. : Les résultats de ce sondage sont indicatifs (l'échantillon n'a pas été redressé).

Ces résultats sont confirmés par les chiffres publiés par l'observatoire CéréObs de FranceAgriMer. En effet, au 9 mars, seulement 34 % des surfaces en orge de printemps étaient semées contre 96 % en 2019 à la même date. Les semis de blé dur ne sont pas non plus complètement terminés : 95 % des surfaces sont ensemencés contre 100 % en 2019. Ce sont les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire qui sont surtout concernées.

Mais la situation devrait rapidement évoluer avec le temps sec et ensoleillé annoncé pour les prochains jours en France.

