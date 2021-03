Salon agricole Au programme des 15e Culturales les 15, 16 et 17 juin prochains

Sophie Guyomard Terre-net Média

« Plus de 25 partenaires de la recherche, du développement et de la distribution sont déjà associés et participent à la conception du programme et des animations des Culturales », explique Arvalis-Institut du végétal. Après plus de 18 mois sans salon de plein champ, l'institut technique organisateur entend proposer aux producteurs de grandes cultures de « pouvoir repérer les innovations et les solutions pratiques pour la performance de leurs exploitations et de leurs filières ».

Comme l'avait annoncé Arvalis-Institut du végétal en octobre dernier, les 15e Culturales se tiendront les 15, 16 et 17 juin prochains sur le site Terralab géré par Terrasolis à Béthény, commune toute proche de Reims dans la Marne. Habituellement sur deux jours, les organisateurs ont ajouté une journée supplémentaire compte-tenu du contexte sanitaire et afin de respecter une jauge de 5 000 personnes en instantané. « Entreprises de l’agrofourniture, de l’agroéquipement, des services, de la distribution, startups… plus de 280 exposants ont déjà répondu présent pour l'évènement », précise l'institut technique. Six pôles techniques pour répondre aux questions des producteurs Sur 20 hectares, vous pourrez également retrouver des « ateliers techniques, animations et vitrines végétales au champ montrant toutes sortes d’innovations en phase avec les centres d’intérêt des producteurs, sous six pôles techniques : "je produis pour la méthanisation", "j’utilise l’agriculture de précision et les outils numériques", "j'adapte mon itinéraire technique pour valoriser ma production", "j’améliore la fertilité de mon sol", "je protège mes cultures avec moins de produits phytopharmaceutiques", et "je produis en agriculture biologique" ». Des nouveautés pour cette 15e édition Pour cette 15e édition, l'évènement disposera d'une « véritable de chaîne de télévision dédiée : "Champ de vision". Le plateau télé animé par des journalistes sera directement accessible au centre de l’espace technique et proposera une grille de programmes variés : documentaires, témoignages, duplex, tables rondes ... En direct sur le salon et en différé sur notre chaîne, il valorisera les innovations techniques du salon de manière ludique, visuelle et dynamique », explique Arvalis. Autre nouveauté : les prix du festival du court-métrage technique agricole, "Clap de champs". « Pédagogique et innovant, il propose aux lauréats de concevoir un court-métrage dans la catégorie "innovation" ou "mode d’emploi" ». Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo. Retrouvez le règlement du festival "Clap de champs" > Plus d' infos à venir sur le site web de l'évènement

