Écho des plaines Blé, renforcer la surveillance contre les pucerons

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Les conditions climatiques sont actuellement très favorables aux pucerons qui ont fait leur apparition dans des parcelles de blé de pratiquement toutes les régions. Le seuil de risque est atteint dans certaines parcelles et la pression s’accroît. En colza, les larves de grosses altises sont aussi signalées dans de nombreuses régions, et les vols de charançons du bourgeon terminal se confirment dans les secteurs où il est traditionnellement présent.

