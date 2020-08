Tournesol Comment déterminer la date de récolte optimale pour les parcelles hétérogènes ?

« Déterminer la date de récolte optimale à l'échelle de la parcelle constitue la principale difficulté en fin de cycle du tournesol, surtout quand les parcelles sont hétérogènes comme cette année », note Aurore Baillet, ingénieur de développement Terres Inovia basée à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Lorsque l'hétérogénéité se définit par grandes zones, « il ne faut pas hésiter à découper les parcelles de tournesol », conseille l'experte. Si à l'inverse, l'hétérogénéité est présente sur l'ensemble de la parcelle, mieux vaut « récolter dès que la majorité des plants est au stade optimum. Et ne pas hésiter à faire des tests avec les machines pour voir la faisabilité et l'humidité des graines. « Évitez d'attendre les plantes les plus tardives pour déclencher la récolte car vous risquez de récolter votre parcelle à surmaturité », ajoute Aurore Baillet.

Je n’imaginais pas le faire de sitôt, mais faut sérieusement penser à faire chauffer la moissonneuse



Stade en avance de 15 jours environ par rapport à la précédente moisson 2019 ?? https://t.co/MFPWUNGtEs #tournesol pic.twitter.com/4OzyTfbiF0 — David Forge (@d_forge) August 23, 2020

Autre point important : « le stockage du tournesol nécessite une logistique particulière, précise Aurore Baillet. N'hésitez pas à passer un coup de fil à votre organisme stockeur avant d'enclencher votre chantier de récolte pour être sûr de pouvoir livrer votre tournesol ».

