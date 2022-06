Vu sur Youtube Du champ de pommes de terre à la bouteille de vodka

Parmi les étapes du CoFarming Tour 2022 dans le Loiret, Thierry agriculteur d'aujourd'hui nous fait découvrir l'exploitation de Pauline et Paul-Henri Leluc. Le couple s'est lancé dans une diversification assez atypique : une partie des pommes de terre de l'exploitation est transformée sur la ferme en spiritueux : vodka, eau-de-vie et gin.

Pour cette 2e édition du CoFarming Tour, l'aventure se poursuit. Parmi les régions traversées à ce jour : la Normandie et le Centre-Val-de-Loire. Sur sa chaîne Youtube, Thierry agriculteur d'aujourd'hui nous emmène à la rencontre de Pauline et Paul-Henri Leluc, installés depuis 2007 sur la ferme familiale à Faronville dans le Loiret.

Une diversification atypique

Ils produisent notamment des pommes de terre vendues en France et en Espagne principalement, pour faire des frites et de la purée. Mais ce ne sont pas les seuls débouchés de la pomme de terre... Le couple en transforme également sur la ferme pour produire de la vodka, de l'eau-de-vie et du gin !

Paul-Henri Leluc est passionné de spiritueux depuis longtemps, mais il ne pensait pas pouvoir en produire dans la Beauce... C'est lors d'un séjour en Finlande qu'est arrivé le déclic. L'agriculteur visite une distillerie et déguste de la vodka. « J'avais des a priori, mais cela a changé mon regard sur cet alcool », explique-t-il.

Avec son épouse, ils se renseignent davantage sur la production de vodka, visitent des caves et des distilleries, etc. Et « avec l'envie de bien faire », le couple se lance dans ce projet familial. Chacun apporte son expertise : « Paul-Henri gère tout ce qu'il y a dans la bouteille et moi tout ce qu'il y a en dehors, précise Pauline Leluc, qui a travaillé auparavant dans la communication et la presse agricole. Le produit doit être aussi beau que bon ! ».

Découvrez tout le processus de transformation des pommes de terre dans la vidéo ci-dessous (cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo) :

