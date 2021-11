Récolte 2021 en maïs grain L'AGPM dresse son bilan de campagne

Alors que plus des trois quarts des parcelles de maïs grain sont récoltées, l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) a profité de son congrès national des 9 et 10 novembre pour dresser un premier bilan de la campagne.

Lors de son congrès annuel à Tours (Indre-et-Loire), l'Association générale des producteurs de maïs ( AGPM) est notamment revenue sur les éléments marquants de cette campagne 2021 : « un printemps froid », qui a entraîné « une lenteur des levées des maïs et prolongé leur exposition au ravageurs ». « Si le taupin reste le premier ravageur du maïs français, des attaques de corvidés et de sangliers sont très fréquemment observées. La géomyze a cette année été présente dans l’Ouest avec des impacts ponctuellement importants. À noter aussi une hausse des captures de chrysomèles avec quelques dégâts observés », indique l'association de producteurs.

Un été particulièrement arrosé

« La pression liée aux foreurs (pyrale et sésamie), toujours présente dans les zones habituellement touchées, est restée à un niveau modéré, sans commune mesure avec la campagne précédente. »

Autre fait marquant de l'année : « un été régulièrement arrosé sur l'ensemble du territoire » qui a été plutôt bénéfique pour les champs de maïs. « Ils n’ont pas connu de stress majeur cette année et l’élaboration du nombre de grains/m² s’est trouvée essentiellement limitée par la structure du peuplement. »

« Rendement record attendu »

Alors que les récoltes se terminent, l'AGPM prévoit un rendement moyen de 11 t/ha pour cette année 2021 : 12,3 t/ha en irrigué et 10,1 t/ha en pluvial. « Un record national qui démontre la performance de la plante maïs dès lors que cette dernière peut couvrir ses besoins en eau », souligne l'association. « Sur une base de 1,5 million d’ha récoltés, dont 85 000 à 100 000 ha de transfert de maïs fourrage vers du grain, la récolte française pourrait ainsi atteindre 15,5 millions de tonnes. »

Conférence de presse #congresmais2021 sur le bilan de campagne #maïs :

Printemps froid, ravageurs renforcés, pluviométrie abondante en été = très bons rendements ! 110 quintaux pour cette campagne 2021 !!!! — AGPM (@agpm_mais) November 10, 2021

Aujourd'hui c'est battage Maïs ?? grain qui partira pour la fabrique d'aliments pour les ???????? @EuredenGroup pic.twitter.com/J4IYFR3eWI — Anthony Kerhervé (@breizhfarmer) November 9, 2021

« Avec des taux d'humidité élevés, les besoins en matière de séchage sont, par contre, importants cette année. [...] Il est nécessaire que la logistique (séchage et stockage) suive afin de préserver la qualité sanitaire du grain. Si les agriculteurs en ont bien conscience, certains subissent des difficultés liées à l'approvisionnement en gaz. »

Hausse des surfaces en maïs semence

Concernant le maïs semence, la sole française est en hausse pour la quatrième année consécutive : « elle a atteint 85 100 hectares en 2021, soit + 6 % par rapport à 2020 et de 47 % par rapport à 2017 ». À noter : « le manque d’ensoleillement en juin a perturbé localement la transition florale et impacté les fécondations. Pour autant les pluies régulières de mi-juin à mi-juillet et de début août ont été bénéfiques et ont favorisé les rendements. La concentration des semis fin mai et début juin a occasionné une récolte tardive qui devrait s’achever vers le 15 novembre pour les zones les plus tardives. »

Même si les récoltes ne sont pas complètement terminées, le résultat technique devrait être « très proche de l'objectif, assure l'AGPM. Dans les autres pays de l'UE, les rendements seront dégradés ».

